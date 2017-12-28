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61 milyon liralık umut kuyruğu!

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 17:56 | Son Güncelleme 8 saat önce

Yılbaşına sayılı günler kala, Eminönü’nde Nimet Abla’dan milli piyango bileti almak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Yılbaşına sayılı günler kala, milli piyango bileti almak için Eminönü'nde ünlü piyango bayii Nimet Abla önünde sıraya giren vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu metrelerce kuyruk havadan görüntülendi.

61 milyon liralık büyük ikramiyeli ödül için vatandaşlar dakikalarca kuyrukta bekledi.

Havadan çekilen görüntülerde, Nimet Abla’dan milli piyango alabilmek için sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk, Eminönü Yeni Camii kapısının girişine kadar uzadı.

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü yılbaşı Nimet Abla 2018 bilet kuyruğu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Olasılık olarak oradan ne kadar fazla bilet satılırsa çıkma ihtimalide o kadar artar.Niye oraya yığılıyorlar milletimiz ya bunları bilmiyor ya da batıl inançları var.İki durumda da çok cahiliz...
türkiyede matbaada basılan ilk biletleri nimet abla alıyorda hikayesi oradan geliyor birçok büyük ikramiyeyi nimet abla gişesi kurulduğundan beri oraya çıktığı için gidip alıyorlar asul hikanin başlangıcı bmt ablanın kocası satıyormş biletleri zarar etmeye başlayınca satmayı bırakıp dükkanı kapatmaya kalkınca nimet abla kocasından bilet bayisini devralınca dümene geçince bilet alanlara hediyeler vererek müşteri çekmiş vede eskisi gibi yeniden para kazanmaya başlamış oradan bugünlere gelmiş şimdi sahibide erkek torunu adıda nimet özden işletiyorsirkeci ve bakırköydede gişelride var
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