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63 bin aile bebeklerine Ömer Halis ismini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 05:22 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü general Semih Terzi’yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in doğum günü unutulmadı. Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “63 bin aile bebeklerine Ömer Halis adını verdi” dedi.

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in dün 44’üncü yaş günüydü.

Hain darbe girişiminin akamete uğramasında önemli bir rol oynayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in doğum gününü binlerce sosyal medya kullanıcısı “ÖmerHalisdemir” hashtag’i altında yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Türkiye’nin dört bir yanından şu mesajlar paylaşıldı: “FETÖ’cüler gibi yalnız korkaklar ve suçlular kaçar. Bazen tarihi bir aslan yazar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın”, “İyi ki doğdun aslan yürekli kahraman. Mekânın cennet, ruhun şad olsun”, “Şehadete yürürken sıktığın sağ yumruğundaki inancını da seni de unutmayacağız. İyi ki doğdun”, “Bugün doğum günün. Bu milletin gönlünde hiç ölmeyeceksin. Mekânın cennet, ruhun şad olsun kahraman”, “Ömer Halisdemir bugün 44 yaşında. Yüreğiyle, cesaretiyle hep yanımızda. Şehitler ölmez!”, “Ömer Halisdemir, adın anıldığında kalbim sızım sızım ağlıyor.”

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"BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ"

Gazete Habertürk'ün haberine göre gazi ve şehit aileleriyle birlikte Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına katılan şehit Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, “Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. ‘Bir ölür, bin doğarız’ diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var. Onların da ailelerine, annelerine, babalarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!Şehit Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
mekanı cennet olsun :(
Necip bir millet bu millet. Vatanına bayrağına ezanına şehidine sahip çıkıyor.
heleeee yigide bakin hele sıkmıs yumrugu vatan icin hainlerin ustune gidiyor kendi cocuklarini oksuz birakip.. vatan sana minnettar isiklar icinde uyu....
demekki bir ölürüz 63 bin diriliriz.....
ATAM ÖMER
Rabbim şahadetini kabul etsin. Şehit olacağını bile bile gözünü kırpmadan verilen emri yerine getiren tam bir yiğit Osmanlı torunu devlet yanlısı yiğit, kork ABD, Avrupa, Yunan, Ermeniler, İngilizler işte bundan korkuyor. Rabbim sizin yolunuzda gitmeyi nasip etsin. Efendimize komşusun inşaAllah
Allah rahmet eylesin koca yürekli insan
Ver gazı verrrrr
mekanı cennet olsun tüm şehitlerimizin
gerçek kahrann fethi sekinide unutmayalım
kimyafer senin atalarının ömerin tırnağı olmadığını anladık halen ata arayışındasın
gerçek kahraman fethi sekinide unutmayalım
BU DEVLET SENI VURANLARA BAKIYOR DEVLET SUCLU BENCE BAKMASIN ASIN ONLARI ALLAH SENDEN RAZIUOLSUN YIGIT OMER SEN ÖLMEDIN YASIYORSUN
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