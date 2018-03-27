644 sosyal konut sahiplerini buldu

Adana’da, Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan 644 adet sosyal konutun sahipleri belli oldu.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde tek seferde yapılan en büyük yatırım olan 644 dairelik sosyal konut Adnan Menderes Spor Salonu’nda saat 10.00’da Adana 15. Noterliği tarafından yapılan kura çekimiyle sahiplerini buldu.

Kura çekimi öncesi konuşan Başkan Çelikcan, “Yüreğirli vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Konut çıkan vatandaşlarımız evlerinde güle güle otursunlar. Ev çıkmayan vatandaşlarımız ise üzülmesinler. Gönülleri rahat olsun. Daha uygun şartlarda yeni konutlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını bunun için Yüreğir’de birçok yeni projeyi hayata geçirdiğini belirten Başkan Çelikcan, “Atakent Mahallemizde tek seferde Yüreğir tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 644 adet ’Sosyal Konut Projesi’ büyük bir hızla devam ediyor. Bugün hak sahipleri kuralarını çektiler. Tüm vatandaşlarımız yeni yuvalarında güle güle otursunlar. Yaptığımız yatırımlarla ilçenin kaderi değişti. Biz Yüreğirli vatandaşlara verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek hepsini yerine getirdik” şeklinde konuştu.