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644 sosyal konut sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Adana’da, Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan 644 adet sosyal konutun sahipleri belli oldu.Adana’nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde tek seferde yapılan en büyük yatırım olan 644 dairelik sosyal konut Adnan Menderes Spor Salonu’nda saat 10.00’da Adana 15.

Adana’da, Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan 644 adet sosyal konutun sahipleri belli oldu.
Adana’nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde tek seferde yapılan en büyük yatırım olan 644 dairelik sosyal konut Adnan Menderes Spor Salonu’nda saat 10.00’da Adana 15. Noterliği tarafından yapılan kura çekimiyle sahiplerini buldu.
Kura çekimi öncesi konuşan Başkan Çelikcan, “Yüreğirli vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Konut çıkan vatandaşlarımız evlerinde güle güle otursunlar. Ev çıkmayan vatandaşlarımız ise üzülmesinler. Gönülleri rahat olsun. Daha uygun şartlarda yeni konutlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana ilçenin gelişmesi ve kalkınması için çalıştığını bunun için Yüreğir’de birçok yeni projeyi hayata geçirdiğini belirten Başkan Çelikcan, “Atakent Mahallemizde tek seferde Yüreğir tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 644 adet ’Sosyal Konut Projesi’ büyük bir hızla devam ediyor. Bugün hak sahipleri kuralarını çektiler. Tüm vatandaşlarımız yeni yuvalarında güle güle otursunlar. Yaptığımız yatırımlarla ilçenin kaderi değişti. Biz Yüreğirli vatandaşlara verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana vatandaşlarımıza hangi sözü verdiysek hepsini yerine getirdik” şeklinde konuştu.

“Amacımız Yüreğirli vatandaşlarımız sıcak bir yuvaya kavuşması”
Konut yapılan yerin konum itibarıyla güzel bir alanda olduğunu belirten Başkan Çelikcan, “Biz isteseydik nitelikli konut yapıp daha yüksek fiyata satıp kar elde ederdik. Ama biz Yüreğirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla sosyal konutlar yapmayı tercih ettik. Bunu da projenin dönmesi için maliyet fiyatına vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız Yüreğirli vatandaşlarımız sıcak bir yuvaya kavuşmasıdır. Yüreğir’de kent yaşamına uygun projeler üretip vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bu tür projelerimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 3 kişinin kurasını çekti. Emre Yaman, Zübeyde Yıldız ve Kemal Dağ ilk kurada çıkan isimler oldu. Kura çekimine ailesi ile birlikte katılan ve Başkan Çelikcan tarafından kurada adı çıkan Kemal Dağ daire kurasını oğlu Mehmet’e çektirdi. İlk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirten Kemal Dağ "Yüreğir Belediye Başkanımız Mahmut Çelikcan’a çok teşekkür ediyorum. Hayatımda böyle mutlu olmamıştım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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