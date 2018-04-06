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65 yaş üstü yaşlılara sağlık kontrolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

“Değerlerimiz Büyüklerimiz” projesi kapsamında 65 yaş üstü yaşlılar Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda sağlık kontrolünden geçirildi.

“Değerlerimiz Büyüklerimiz” projesi kapsamında 65 yaş üstü yaşlılar Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Kan örnekleri alınan ve testlerden geçirilen yaşlılardan rahatsızlığı çıkanlar ileri tetkikler için hastanelere yönlendirilirken hafif düzeyde sağlık sorunu olanlara da evde yapabilecekleri pratik uygulamalar önerildi.
Bağcılar Belediyesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından yaşlılara yönelik anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. “Değerlerimiz Büyüklerimiz” isimli proje kapsamında 65 yaşın üstünde 80 yaşlı Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda ağırlandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nden gelen sağlık ekibi, şeker, karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olup olmadığını belirlemek için yaşlıların açken kan tahlillerini yaptı.
Kan veren yaşlılar kahvaltı yaptıktan sonra sırayla kendileri için ayrılan odalarda uzmanlar tarafından sağlık taramasından geçirildi. Göz kontrolüyle başlayan sağlık taramasına sırasıyla kulak, burun, boğaz, işitme ve nörolojik tetkiklerle devam edildi. Muayene sırasında yaşlılardan kimi zaman güldüren kimi zamanda “Maşallah” dedirten durumlar da yaşandı. Kimi yaşlılar duymakta zorluk çektiği için söylenenleri tekrarlatırken kimi de denge testinde düzgün yürüyüşüyle doktorları şaşırttı.

“Onların sağlığı, rahatı ve huzuru bizlere emanet”
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaşlılarımız geçmişimizden bize kalan en değerli mirasımızdır. Onların sağlığı, rahatı, huzuru kısaca her şeyi bizlere emanet. Biz de üzerimize düşeni hakkıyla yapmak için yaşlılarımızı sağlık kontrolünden geçirdik. Onlar sağlıklı, huzurlu olsun ki biz de mutlu olalım” dedi.
Sağlık taramasından ilk geçen Mustafa Develioğlu, “Kan verdik sonra diğer muayenelerden geçtik. Süper bir hizmet. Doktorlarımız bizle çok ilgilendiler. Bize bu imkanları sunan yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık ekibinin başında bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çakırca, değerlendirmelerin ardından problem saptanan yaşlıların ileri tetkikler için hastanelere yönlendirileceğini söyledi.

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