65 yaş ve üstü vatandaş, ücretsiz istanbulkarttan memnun

Güngör, "İETT araçlarının tamamı engelli erişimine ve yaşlılarımıza uygundur. Filo yaş ortalaması, Avrupa'nın da daha aşağısındadır. Tüm araçlarda yaşlılar ve engellilerimiz için sesli anonslar yapılıyor. Yolcularımızın bu vatandaşlarımıza yer vermesi, seyahat esnasında kolaylık sağlaması konusunda anonslar var. Araç içi ekranlarda yolcularımızla ilgili zaman zaman bu tip bilgilendirmeler yapıyoruz. Araçlarımızda etiketlerle belirlenmiş yaşlılar, engelliler ve hamileler için uygun koltuklar var." diye konuştu.

İstanbul'daki rakamlara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Güngör, yönetmelik doğrultusunda, kentte 2014 yılının Mart ayından itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz seyahat kartı alma hakkına sahip olduklarını hatırlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Mart 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" uyarınca, 65 yaş ve üstü vatandaşlara şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanım hakkı tanındı.

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Cevdet Güngör, ücretsiz istanbulkartı kullanan 65 yaş ve üstü vatandaşların sayısının giderek arttığını belirterek, "2016 yılından bu yana baktığımız zaman kartı kullananların sayısında yüzde 1-1,2'lik artış söz konusu." dedi.

Cevdet Güngör, 65 yaş ve üstü vatandaşların, merkezi yerlerdeki hatları tercih ettiğini belirterek, bu yaş grubunun en çok yolculuk yaptığı hatların sırasıyla Pendik-Kadıköy (17), Yeditepe Üniversitesi-Kadıköy (19F), Maltepe Sahil-Kadıköy (4), Pendik-Kadıköy (16), Adem Yavuz Mahallesi-Kadıköy (14B), Topağacı Mahallesi-Üsküdar (15B), Güneşli-Beyazıt (97), Kadıköy-Üsküdar (12A), Kadıköy-Üsküdar (12A), Kadıköy-Üsküdar (12), Yenidoğan /Sarıgazi-Kadıköy (19S) olduğuna dikkati çekti.

- Otobüsleri kullanan yaşlıların oranı

İstanbul'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre, yaklaşık 989 bin 65 yaş ve üstü vatandaş yaşadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bunların 708 bini için istanbulkart üretilmiş ve aktif kullanım durumunda. 2018 verilerine göre, aylık ortalama 65 yaş ve üstü yolculuk sayısı 7,8 milyondur. 2016'da 65 yaş üstü yolculuk sayısı 75 milyon civarında, bu sayı toplam yolculukların yüzde 6,5'ine denk geliyor. 2017'de 81 milyon civarına çıkmış toplam yolculuk sayısı, bu da toplam yolculukların yüzde 6,7'si oranına denk geliyor. Bu yılın ilk 4 ayında 31 milyon küsur 65 yaş ve üstü yolculuk var. Bu da toplam yolculukların yüzde 7,3'üne denk geliyor. Dolayısıyla 2016 yılından itibaren baktığımız zaman yüzde 1-1,2'lik artış söz konusu."