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65 yaş ve üstü vatandaş, ücretsiz istanbulkarttan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Cevdet Güngör: - "İstanbul'da TÜİK rakamlarına göre, yaklaşık 989 bin 65 yaş ve üstü vatandaşımız yaşıyor. Bunların 708 bini için istanbulkart üretilmiş" - "2016'da 65 yaş ve üstü yolculuk sayısı 75 milyon, 2017'de bu rakam 81 milyon civarına çıkmış. Bu yılın ilk 4 ayında 31 milyon küsur 65 yaş ve üstü yolculuk var. 2016'dan itibaren baktığımız zaman yüzde 1-1,2'lik artış söz konusu"

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ - İETT Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Cevdet Güngör, ücretsiz istanbulkartı kullanan 65 yaş ve üstü vatandaşların sayısının giderek arttığını belirterek, "2016 yılından bu yana baktığımız zaman kartı kullananların sayısında yüzde 1-1,2'lik artış söz konusu." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Mart 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği" uyarınca, 65 yaş ve üstü vatandaşlara şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanım hakkı tanındı.

İstanbul'daki rakamlara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Güngör, yönetmelik doğrultusunda, kentte 2014 yılının Mart ayından itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz seyahat kartı alma hakkına sahip olduklarını hatırlattı.

Bu yaş grubunun toplu taşıma araçlarında sınırsız seyahat etme imkanı olduğunu belirten Güngör, kartlarla genellikle 11.00-15.00 saatleri arasında yolculuk yapıldığını söyledi.

Güngör, "İETT araçlarının tamamı engelli erişimine ve yaşlılarımıza uygundur. Filo yaş ortalaması, Avrupa'nın da daha aşağısındadır. Tüm araçlarda yaşlılar ve engellilerimiz için sesli anonslar yapılıyor. Yolcularımızın bu vatandaşlarımıza yer vermesi, seyahat esnasında kolaylık sağlaması konusunda anonslar var. Araç içi ekranlarda yolcularımızla ilgili zaman zaman bu tip bilgilendirmeler yapıyoruz. Araçlarımızda etiketlerle belirlenmiş yaşlılar, engelliler ve hamileler için uygun koltuklar var." diye konuştu.

Cevdet Güngör, 65 yaş ve üstü vatandaşların, merkezi yerlerdeki hatları tercih ettiğini belirterek, bu yaş grubunun en çok yolculuk yaptığı hatların sırasıyla Pendik-Kadıköy (17), Yeditepe Üniversitesi-Kadıköy (19F), Maltepe Sahil-Kadıköy (4), Pendik-Kadıköy (16), Adem Yavuz Mahallesi-Kadıköy (14B), Topağacı Mahallesi-Üsküdar (15B), Güneşli-Beyazıt (97), Kadıköy-Üsküdar (12A), Kadıköy-Üsküdar (12A), Kadıköy-Üsküdar (12), Yenidoğan /Sarıgazi-Kadıköy (19S) olduğuna dikkati çekti.

- Otobüsleri kullanan yaşlıların oranı

İstanbul'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre, yaklaşık 989 bin 65 yaş ve üstü vatandaş yaşadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bunların 708 bini için istanbulkart üretilmiş ve aktif kullanım durumunda. 2018 verilerine göre, aylık ortalama 65 yaş ve üstü yolculuk sayısı 7,8 milyondur. 2016'da 65 yaş üstü yolculuk sayısı 75 milyon civarında, bu sayı toplam yolculukların yüzde 6,5'ine denk geliyor. 2017'de 81 milyon civarına çıkmış toplam yolculuk sayısı, bu da toplam yolculukların yüzde 6,7'si oranına denk geliyor. Bu yılın ilk 4 ayında 31 milyon küsur 65 yaş ve üstü yolculuk var. Bu da toplam yolculukların yüzde 7,3'üne denk geliyor. Dolayısıyla 2016 yılından itibaren baktığımız zaman yüzde 1-1,2'lik artış söz konusu."

Yolculara etkin iletişim kanallarıyla hizmet verdiklerini anlatan Güngör, "Vatandaşlarımızdan 2017'de 2 milyon 707 bin müracaat almışız. İstek, öneri, şikayet, talep gibi bunların tüm detaylarını irdeliyoruz, analiz ettikten sonra ulaşım politikasını ya da hizmet gereklerimizi buna göre ayarlamaya çalışıyoruz." dedi.

Her İstanbullunun cebinde istanbulkart bulunduğunu vurgulayan Güngör, yaklaşık 15 milyon istanbulkart olduğunu belirtti. Güngör, "Yaklaşık 4-5 milyon kişileştirilmiş kart var. Yani üzerinde fotoğraf olan ve kişiye ait olan kartlar. 3 tip kartımız var, ücretli, indirimli ve ücretsiz kartlar." diye konuştu.

- Ücretsiz istanbulkartı kullananlar memnun

Kamudan emekli 65 yaşındaki Zehra Nazlı, "Ücretsiz kartı yeni aldım ve çok memnunum. Tüm toplu ulaşım araçlarında kullandık. Mecbur kaldığımızda çıkıyoruz. İETT otobüslerine biniyorum ve rahatım. Yaşlılar evlerine kapanmasın, gerektikçe kartlarını kullansınlar. Ücretsiz kartı alıp İstanbul'u gezsinler." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz İstanbul kartıyla seyahat eden 83 yaşındaki Mehmet Atılgan, "Çok memnunum. 06.30'da Tarabya'ya balığa gidiyorum. Şimdi Üsküdar'a malzeme almaya geldim. Buradan da tekrar Boğaz'a gideceğim." dedi.

Reyhan Narlı, ev hanımı olduğunu ve 2 senedir ücretsiz kart kullandığını belirtti. Narlı, düşüncelerini "Çok rahat huzurla gidiyorum. Kartım var ve çok memnunum. Öğleden önce çıkıyorum. Örneğin şu anda dişçiye gidiyorum. Mecburum ve iki günde bir Levent'i ziyaret ediyorum. Çok mutluyum. Son dönemlerde gençler saygılı olmaya başladı. Kalabalıkta yer veriyorlar." sözleriyle anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Güngör Güngör İETT

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