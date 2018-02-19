65 yaşındaki eşini 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Cinayetin hemen ardından olayda kullandığı bıçakla yakalanan şüpheli, suçunu itiraf etti. Polis incelmesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Talatpaşa Mahallesi Akçam Sokakta 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Korkmaz (66) evde eşi Fadime Korkmaz (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Korkmaz mutfaktan bıçak alarak eşini 7 yerinden bıçakladı.
YEĞENİ TELEFONDA ÇIĞLIK SESLERİ DUYDU
Fadime Kormaz aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Olay sırasında Ömer Korkmaz ile telefonla konuşan Fadime Kormaz’ın yeğeni evden çığlık sesleri duyarak olay yerine geldi. Halasının yerde kanlar içerisinde yattığını gören yeğen, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime Korkmaz’ın öldüğünü belirledi. Olaydan yarım saat sonra ise, Ömer Korkmaz polis ekipleri tarafından Feriköy’de cinayette kullanılan bıçakla yakalandı. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
YAKINLARI OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Eve gelen Fadime Korkmaz’ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde bir süre incelemelerde bulundu. Ceset, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA
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