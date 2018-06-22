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65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye yenildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin önemli ve tarihi alışveriş yerlerinden biri olan, Türkiye'de büyüklük açısından ilk 3.'ncü sırada yer alan Kapalı Çarşıda 65 yıldır baba mesleği erzilik yapan Remzi Kayaalp (83),sayısız çırak yetiştirse de, mesleğinin teknolojiye yenildiğini söyledi.

Haber-Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ(DHA)KAYSERİ'nin önemli ve tarihi alışveriş yerlerinden biri olan, Türkiye'de büyüklük açısından ilk 3.'ncü sırada yer alan Kapalı Çarşıda 65 yıldır baba mesleği erzilik yapan Remzi Kayaalp (83),sayısız çırak yetiştirse de, mesleğinin teknolojiye yenildiğini söyledi. Terzilik mesleğinin öncülerinden olan ve baba mesleğini 65 yıldır Tarihi Kapalı çarşıda 5 metrekare dükkanında sürdüren 2 çocuk 3 torun sahibi 83 yaşındaki Remzi Kayaalp, teknolojiye yenik düşen mesleğinin var olması için her gün ilerleyen yaşına rağmen dükkanını açarak çalışmaya devam ediyor. Tarihi Kapalı çarşısının en eski esnaflarından biri olduğunu ifade eden Remzi dede, 65 yıldır baba mesleği olan Terziliği kapalı çarşıda yaparım. Önceden elbise dikerdik, tamir yapardık. Şimdi herkes bedenine uygun olan hazır, konfeksiyon elbise alıp gidiyor. Mesleğe çok fazla itibar kalmadı. Oğlumun terzilik yapmasını bu yüzden istemedim. Bundan dolayı da kendisi başka iş yapıyor. Geçmiş yıllarda terzilik mesleği çok iyiydi. Ancak, şimdi teknoloji ile zaafa uğradı dedi.

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