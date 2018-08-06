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650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 06:09 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Artuklu Hamamı, Ilısu Baraj Göleti sularının altında kalmaması için taşınıyor. 1500 ton ağırlığındaki hamam 3 kilometre uzaklıktaki Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmaya başladı. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, tarihi hamamın taşınma işleminin 6 saatte tamamlanacağını söyledi.

650 yıllık tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere "SPMT" aracına yerleştirildi. Tarihi hamamın yerleştirme işlemi saat 05.00 sıralarında başladı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu yaptığı açıklamada , Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söylemişti.

Acu, taşıma işlemini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de izleyeceğini belirterek, işlem sırasında 256 tekerlekli SPMT aracı kullanılacağını söyledi.

MALİYETİ 37 MİLYON LİRA

Tarihi ve kültürel varlıklara önem verdiklerini anlatan Acu, Artuklu Hamamı'nın taşıma işleminin 37 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Acu, şunları kaydetti: "Artuklu Hamamı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir."

"Tamamen hidrolik sistemle taşınacağı için hava şartlarından etkileniyor. Asfaltın ısınmaması ve hidrolik sistemin sıkıntı oluşturmaması için erken başlayacağız ve 5-6 saate tamamlamış olacağız."

İmam Abdullah Zaviyesi ile Er Rızık, Hz. Süleyman ve Koç camilerinin de taşınacağını vurgulayan Acu, yıl sonuna kadar bu eserlerin taşınmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman Artuklu Hamamı Hasankeyf

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