EDİRNE (AA) - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisinde kıldı.

Çayıra çıkmadan önce camiye gelen pehlivanlar, güreşler öncesi dua etti ve cuma namazı kıldı.

Pehlivanlardan Emrah Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Er Meydanı'nda güreşmek için Kastamonu'dan Edirne'ye geldiğini söyledi.

Dualı çayıra çıkmadan önce cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldığını anlatan Dinçer, "Allah herkese buraya gelip de namazı kılmayı nasip etsin. Yağlı güreş ata sporumuz. Biz burada hem maneviyatı yaşıyorum hem de sporumuzu yapıyoruz. Tüm pehlivan arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Pehlivanlardan Fatih Akpınar da Kocaeli'den güreşmek için geldiğini belirterek, "Burada güreşmek çok güzel bir duygu. Onur verici. Bu gururu ve atmosferi başka bir yerde yakalayamıyorsun. Selimiye Camisi'nde bu sene de namaz kılmak nasip oldu." diye konuştu.

