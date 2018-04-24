HABER

67 Burda AVM hediye çeki ile kazandırmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi birbirinden renkli aktiviteleriyle alışverişi eğlenceli kılan Esas 67 Burda AVM hediye çeki kazandırıyor.Esas 67 Burda Alışveriş Merkezinden 26 Nisan - 29 Nisan tarihlerinde aynı gün içinde toplam da 150 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp, Google Play ya da Apple Story’ den 67 Burda Cepte Uygulamasını indirip, dijital oyunu oynayan ziyaretçiler 20 TL hediye çeki kazanıyor.

67 Burda AVM hediye çeki ile kazandırmaya devam ediyor

Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi birbirinden renkli aktiviteleriyle alışverişi eğlenceli kılan Esas 67 Burda AVM hediye çeki kazandırıyor.
Esas 67 Burda Alışveriş Merkezinden 26 Nisan - 29 Nisan tarihlerinde aynı gün içinde toplam da 150 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp, Google Play ya da Apple Story’ den 67 Burda Cepte Uygulamasını indirip, dijital oyunu oynayan ziyaretçiler 20 TL hediye çeki kazanıyor. 4 gün sürecek olan kampanyada ziyaretçiler dijital ekranda bulunan balonu şişirip, patlatarak hem eğleniyor hem de seçili mağazalardan 20 TL hediye çeki kazanıyor. Günlük 100 adet hediye çeki ile sınırlı olan kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçiler kampanyaya katılması gerekiyor.

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Berat Kandili ne zaman? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur, ilk oruç tarihleri

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu çift hakkında yeni gelişme

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.