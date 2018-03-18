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67 Burda AVM’de latin dansı tanıtım standı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

Esas 67 Burda AVM’de açılan stand ile latin dansı ziyaretçilere tanıtıldı.

67 Burda AVM’de latin dansı tanıtım standı açıldı

Esas 67 Burda AVM’de açılan stand ile latin dansı ziyaretçilere tanıtıldı. Ayrıca stantta extreme kulübünün çalışmaları hakkında da bilgiler aktarıldı.
Esas 67 Burda AVM giriş katında açılan stantta Latino De Diamonte dans kursları ve extreme kulübünün çalışmaları hakkında bilgiler aktarılarak şu ifadelere yer verildi:
"4 yaş ve üzeri herkes için ücretli paten, kayak ve snowboard derslerimizi başlangıçtan profesyonelliğe doğru Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez kampüs basketbol sahasında vermekteyiz. Esas 67 burda AVM’de 16-18 Mart tarihleri arasında açmış olduğumuz giriş kattaki salonumuzda sizleri de bu extreme dolu anları yaşamak için kayıt stantımıza bekliyoruz. Salsa, Bachata, Cha-Cha, Tango bizim için bir hobiden daha fazlası. Disiplinli, sistemli bir dans ortamı olmasının yanı sıra aşk ve tutkunun ortaya çıktığı estetik ve romantik bir görsel şölen yaşatmaktadır. Başta Zonguldak ve çevre illerdeki latin geceleri olmak üzere latin dansları ve özel günlerde destek amaçlı yaptığımız gösterilerle izleyenlerin güzel dakikalar geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlıyoruz. Latin gecelerimizde çeşitli konseptlerle bol eğlenceli herkesin doyasıya dans ettiği harika bir atmosfer oluşmaktadır. Ayrıca yarışmalarda gösterdiğimiz başarılar da cabasıdır. Latino De Diamonte dans kurslarımız Esas 67 burda AVM kat B3’deki salonumuzda yapılmaktadır. Biz La Diamonte altında toplanan geniş bir aileyiz."

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