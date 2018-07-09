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670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:19 | Son Güncelleme

BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan 670 dekarlık genişliğiyle bütünlük olarak Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı.

670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan 670 dekarlık genişliğiyle bütünlük olarak Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı.
Lisinia Doğa Projesi kapsamında Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla hayata geçirilen Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nde hasat, Vali Hasan Şıldak, Kaymakam Abdulhamit Karaca, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Abdullah Madenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan ile Lisinia Doğal Yaşam Merkezi'ndeki gönüllülerin katılımıyla başladı.
Lisinia Doğa Projesi sorumlusu ve proje yürütücüsü Öztürk Sarıca, 670 dekarlık alanda lavanta, kekik ve limon melisa üretimi yaptıklarını söyledi. Sarıca, "Bu yıl burası 3 yaşında. Salda Gölü'ne giden bütün turlar bu alana uğruyor. Ülkemizin bacasız fabrikası olan turizmin, ekoturizmin canlanması anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece buradaki lavantadan çıkarılan yağ ve lavantaların demet olarak satılması değil, balının yapılması, arasında küçükbaş hayvanların otlatılması, ekoturizm anlamında çok ciddi katkılar sağlaması bizim için çok önemli" dedi. Akçaköy'de toplam 2300 dekarlık alanda aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığını da anlatan Öztürk Sarıca, lavanta hasadının 2 ay süreceğini aktardı.
Vali Hasan Şıldak, lavanta üretim alanının Burdur'da yıldan yıla geliştiğini kaydederek, "Bilhassa Yeşilova ilçemizde insanlarımız bu üründen elde ettikleri gelirin farkına vardıkça üretim yaygınlaşıyor. Aynı anda hem hayvancılığın hem lavanta tarımının yapılabilmesi mümkün. Bu üretimin bölgede yaygınlaşmasını sağlamak için farkındalık oluşturmak ve çiftçilerimizi teşvik etmek için buradayız. Öztürk Bey'in faaliyetlerini desteklemekteyiz. Her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan da şöyle dedi:
"Şu anda Türkiye'nin en büyük bahçesinde bulunmaktayız. İlimizde lavantanın kapalı bahçe anlamında üretim alanı 2500 dekarı geçmiş durumda. Bu 10 yıl önce buralarda olmayan bir faaliyetken, bölge insanına katlanarak ekonomik katma değer sunmaya devem ediyor."
Daha sonra Vali Şıldak ve beraberindekilerle yerli ve yabancı gönüllüler lavanta hasadı yaptı.

FOTOĞRAFLI

670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı670 dekarlık 'Lavanta Deresi'nde hasat başladı

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