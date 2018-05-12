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682 ünite kan bağışı ile rekor kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Erdemir İlkokulu'nda bir günde 682 ünite kan bağışı yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar arasında rekor kırıldı.

682 ünite kan bağışı ile rekor kırdılar

Cüneyt ÖZFİDAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Erdemir İlkokulu'nda bir günde 682 ünite kan bağışı yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar arasında rekor kırıldı.
Türk Kızılayı Zonguldak Kan Bağış Merkezi ile Erdemir İlkokulu tarafından kan bağışı kampanyası düzenledi. Velilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kan bağışı kampanyasında 682 ünite kan bağışı yapıldı. Bu miktarın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar arasında bir günde yapılan kan bağışı rekoru olduğu belirtildi. Rekor 661 ünite ile Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir okula aitti.
Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan yaptığı açıklamada, "Okul Müdürümüz Yaşar Ciğer, bir aydır hummalı bir çalışma yürüterek sadece velilerimizi değil, Ereğli'nin tüm sivil toplum kuruluşlarını da harekete geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Biz zaten Zonguldak olarak daha önce üniversite bazında gönüllü kan bağışında rekorlar kırarak Zonguldak'ımızı bu konuda gündeme taşımıştık. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda bugüne kadar bir günde alınan en çok gönüllü kan bağışı almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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682 ünite kan bağışı ile rekor kırdılar682 ünite kan bağışı ile rekor kırdılar

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