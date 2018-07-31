HABER

69 yaşında Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

RİZE'de, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü'nce (KDRK) bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Dağcılık Şenliği' sona erdi.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü'nce (KDRK) bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Dağcılık Şenliği' sona erdi. Şenlikte eğitimci Hamit Turna (69), denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. KDRK tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Dağcılık Şenliği', Türkiye'den 90, Kosova’dan 4 ve Hollanda'dan 2 dağcının katılımıyla gerçekleştirildi. Rize'den araçlarla Çamlıhemşin ilçesi Kavron Yaylası’na çıkan dağcılar, 4 saatlik yürüyüşün ardından Mezovit Yaylası’na ulaştı. Burada kamp kuran ve çeşitli faaliyetler gerçekleştiren ekip, Kaçkar Dağı zirve tırmanışı, çevre dağlara gezi, yaylacılarla kültürel paylaşım, göllerde gezi ve yüzme etkinlikleri düzenledi. Etkinlikte, 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirildi. 50 dağcının katıldığı tırmanışta zorlu parkuru tamamlayan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik boyunca kamp sorumlusu Umut İpekçi ile antrenör Mehmet Emin Ayhan, katılımcılara eğitim verip, bilgilendirme yaptı. 5 gün süren faaliyet sonunda dağcılar geri döndü. KDRK Yönetim Kurulu üyesi ve kamp sorumlusu Umut İpekçi, 20'nci kez bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu faaliyet, ilimizde dağcılık sporunun yapılması, gelişmesi için önemli bir etkinliktir. Çok verimli bir kamp ve dağcılık eğitimi oldu. 50 dağcı, bu etkinlikte başarılı bir şekilde zirve yaptı. Bu faaliyetlerimiz gelecek yıllarda da sürecek" dedi. İLK TIRMANIŞ Eğitimci Hamit Turna da denizden 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. 6 saat süren zirve tırmanışını başarıyla tamamlayan Turna, zirvede poz verdi. Daha önce dağda tırmanış yapmadığını belirten Hamit Turna, "2 yıldır bu sporun içerisindeyim. Tırmanış öncesi hazırlık ve eğitimler aldım. Önemli olan bu aktivite ile uğraşırken önünüze hedefler koymaktır. Bu benim ilk tırmanışım. Güzel bir faaliyet oldu. Çok mutluyum" dedi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!
İşte Haydarpaşa'da çıkan tarihi kalıntılarİşte Haydarpaşa'da çıkan tarihi kalıntılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Kendini cemaatin 'sözde' halifesi olarak tanıtmış... Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

Tamer Karadağlı TIR ile Amerika tatilinde!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de şiddetli deprem! (Son depremler)

Osmaniye'de şiddetli deprem! (Son depremler)

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

ABD'li Rahip Brunson'ın avukatının ev hapsi itirazını mahkeme reddetti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

İYİ Parti'de büyük şok! Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Beker istifa etti!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Giresun'da LPG yüklü tanker duvara çarptı! Karadeniz sahil yolu trafiğe kapatıldı!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni sırrı keşfedildi! Odalarında elektromanyetik enerji topluyor olabilir!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

Meteoroloji'den Eskişehir, Bilecik ve Kütahya için son dakika sel uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.