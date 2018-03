6.Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu yarışması

Okçular Vakfı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge elemeleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katıldığı programla yapıldı.

Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya bölge elemelerine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’da katıldı. 2 gün süren elemelerde bugün düzenlenen açılış programına katılan Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada Okçular Vakfı’nın ilk defa Türkiye’nin 4 ilinde Fetih Kupası’na katılacak okçuların seçimini yaptığını söyledi. Fetih denince akla İstanbul’un geldiğini ifade eden Erdoğan, “İstanbul’un fethinin okunduğu zaman karşınıza Fatih Sultan Mehmet’in döktürdüğü toplar gelecektir. O döneme kadar Fatih Sultan Mehmet’in döktürdüğü topların emsali yok. Fatih Sultan Mehmet sadece İstanbul’un fethinde değil padişahlığı süresince bu silah teknolojilerini ne diye kullandı diye baktığımız zaman, şimdi dünyanın en büyük silahlarıyla mukayese için söylüyorum. Nedir dünyanın en büyük silahları? Atom, hidrojen bombaları. Nükleer teknolojinin ürünü olan bombalar. Bunlar ne olarak adlandırılıyor? Kitle imha silahları olarak adlandırılıyor. Mesela bir dünya gücü, bir ülkeye atıyor bombayı bir çırpıda 100, 200 bin insan ölüyor, ondan sonra onun etkisiyle milyonlarca insan da hasar görüyor, yaralanıyor, sakat kalıyor" şeklinde konuştu.

Batının ürettiği silahların mümkün olduğunca çok insan öldürmek üzere tasarlanıp ve kullanıldığını dile getiren Erdoğan, “Ancak bizim ecdadımız, zamanın en önemli toplarını döktürdüğü zaman, bu teknolojileri sadece duvarları yıkıp İstanbul’u açmak için kullanmış. İstanbul’u o dönem Bizans’ın bağnazlığından kurtarmak için kullanmış” ifadelerine yer verdi.

Modern savaş teknolojilerin milyonlarca insanı bir çırpıda yok etmeyi öngördüğünü kaydede Bilal Erdoğan, "Bizim ecdadımızın geliştirdiği savaş teknolojileri duvarları yıkmak için insanları huzurla yönetmek için kullanılmış. Bizim Osmanlı, Türk yayı dediğimiz yaylarda dünya tarihinin organik şartlarda üretilmiş en gelişmiş oklarıdır, yaylarıdır. Bundan su mesajı bugünün gençlerinin alması gerekiyor. Biz teknolojide zirve olmak zorundayız. Bizim ecdadımız teknolojide zirveydi. Savaş, silah teknolojisinde zirveydi. Ondan önce İslam medeniyetinin bilime yaptığı katkılara baktığımız zaman aynı zirveyi görüyoruz. Bize 200 yılı aşkın Batı tarafından ’Geri kaldınız çünkü Müslümansınız’ diye yutturulan şeyin aslı astarı yoktur. Bunu anlamak zorundayız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yüzyıldır kaybolan geçmiş bağlarının son 15 yıl içerisinde her alanda çok önemli noktalara geldiğini söyledi. Türkiye’nin artık hem bölgesinde etkin hale geldiğini hem de dünya siyaset arenasında gıpta ile izlenen bir ülke olduğunu ifade eden Çakır, bunun nedeninin ise geçmiş değerlere sahip çıkılması olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından bölge illerinden katılan sporcuların ok atışları başladı. Erdoğan ve diğer protokol üyelerinin de izlediği elemelerde kıran kırana bir mücadele sergilendi. Konuklar ayrıca alanda kurulan diğer etkinlik alanlarını da gezdi. Etkinlikte Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da ’Ya hak’ diyerek ok fırlattı.

Programa Bilal Erdoğan’ın yanı sıra, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları ile sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.