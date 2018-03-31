7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri yapılacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bahar Şenliklerinin 3 Mayıs tarihinde başlayacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İHA’ya yaptığı açıklamada. Zeytin Dalı operasyonu nedeniyle Bahar şenliklerini yapıp yapmama konusunda tereddüt ettiklerini ifade ederek, “Afrin operasyonu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ile tamamlanması nedeniyle öğrencilerimizden gelen talipleri de dikkate alarak, bahar şenliklerine yapma kararı verdik. Sanatçılar, Murat Kekilli, Ayna ve stand up’ta Bekir Develi olacak. Mezuniyet Törenimizde ise, dünyanın önde gelen piyanistlerinden Türkiye dostu Fransız Stephane Blet konuğumuz olacak. Bahar Şenliği için tarihler ise 3 Mayıs tarihinde Sınırda Sesler Şiir Dinletisi, 7 Mayıs tarihinde Murat Kekilli, 8 Mayıs tarihinde Bekir Develi, 9 Mayıs tarihinde Ayna, 10 Mayıs tarihinde Stephane Blet ile Halk oyunları, yerel sanatçılardan dinletiler, tiyatro gösterileri, spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler olacak” diye konuştu.