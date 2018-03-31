HABER

7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

7 Aralık Üniversitesinde Bahar Şenlikleri yapılacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bahar Şenliklerinin 3 Mayıs tarihinde başlayacağını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İHA’ya yaptığı açıklamada. Zeytin Dalı operasyonu nedeniyle Bahar şenliklerini yapıp yapmama konusunda tereddüt ettiklerini ifade ederek, “Afrin operasyonu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ile tamamlanması nedeniyle öğrencilerimizden gelen talipleri de dikkate alarak, bahar şenliklerine yapma kararı verdik. Sanatçılar, Murat Kekilli, Ayna ve stand up’ta Bekir Develi olacak. Mezuniyet Törenimizde ise, dünyanın önde gelen piyanistlerinden Türkiye dostu Fransız Stephane Blet konuğumuz olacak. Bahar Şenliği için tarihler ise 3 Mayıs tarihinde Sınırda Sesler Şiir Dinletisi, 7 Mayıs tarihinde Murat Kekilli, 8 Mayıs tarihinde Bekir Develi, 9 Mayıs tarihinde Ayna, 10 Mayıs tarihinde Stephane Blet ile Halk oyunları, yerel sanatçılardan dinletiler, tiyatro gösterileri, spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler olacak” diye konuştu.

Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Kilis'te askeri hareketlilik!

Kilis'te askeri hareketlilik!

Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

Korkunç son! Lastiği değiştirmek isterken...

Korkunç son! Lastiği değiştirmek isterken...

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.