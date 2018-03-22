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7 Aralık Üniversitesine yeni bölümler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

7 Aralık Üniversitesine yeni bölümler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversiteye yeni bölümler ve programlar kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin iyi yolda olduğunu her geçen akademik personel sayısının arttığını ifade ederek, “Üniversiteye yeni bölümler ve programlar kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı kurulması için YÖK nezdinde gerekli başvuruların yapıldı. Konservatuvar açıldığında adının Kilis’in yetiştirdiği büyük bestekar ve Devlet Sanatçısı Alaeddin Yavaşça’dan mülhem ‘Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Devlet Konservatuvarı’ olacak” dedi.
Ziraat Fakültesi’ne önümüzdeki dönem öğrenci almak için girişimleri hızlandırdıklarını söyleyen Karacoşkun, Antrenörlük, Bilgisayar Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, El Sanatları gibi farklı bölümler açmak için çalışmaların sürdüğünü ve bölümlerin açılması için YÖK’e teklif sunulduğunu ifade etti.
Karacoşkun, Kilis’le ilgili araştırma ve çalışmaların yapılması, çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilip kitap haline getirilmesi ve üniversite yayını olarak okuyucunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (KİTAM) kurduklarını belirterek, “Binalar ölebilir, ancak yazılanlar asırlar sonra bile hatırlanır” mantığıyla bu merkezi aktif hale getirdiklerini, alınan 6 adet havuşlu Kilis evinin kamulaştırılarak KİTAM’a tahsis edildiğini söyledi.
Karacoşkun, üniversitede okuyan her öğrenciye mezun olmadan önce bir sosyal proje yapma şartı getirdiklerini, bu sayede öğrencilere Kilis’e ve çevresine dair bilgiler kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerde sosyal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.
Karataş Kampüsü’nde yenileme çalışmaları yaptıklarını, oraya bir okuma salonu kazandırdıklarını ifade eden Rektör Karacoşkun, gerek fiziksel anlamda gerekse sosyal ihtiyaca cevap verebilirlik anlamında yapımı devam eden Kütüphane ve Kongre Merkezi inşaatının bir yıl içinde tamamlanacağını vurguladı.

7 Aralık Üniversitesine yeni bölümler

7 Aralık Üniversitesine yeni bölümler

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