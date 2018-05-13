7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

Festivalden kendisine ilk bahsedildiğinde "1-2 yıl sürer biter" dediğini aktaran Türkali, "Çok mutluyum. Teşekkür edecek çok insan var. Daraba'ya, Mersin Forum'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Atıl Yılmaz'ı anmayla başlattılar bu işi. Sonra Daraba devraldı ve yarışmaya çevirdi. Emeği geçen herkese, jüriye çok teşekkür ediyorum. Atıf Yılmaz'ı unutmadığınız için vefanın şehri Mersin'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da festivale katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festivali 3 başlıkta önemsediğini aktaran Çamsarı, şunları belirtti:

"Bunlardan birincisi gençler. Özellikle iletişim fakültesinde okuyan öğrencilerimiz için bu bir umut, ışık, ulaşılabilirlik. Bu işin değerlendirilmesi, bu işe emeği geçmiş insanlarla bir araya gelebilme ve emeklerinin ne kadar doğru olduğunu görme fırsatı. İşin ikinci boyutu Mersin. Kente değer katan her aktivasyon bizim için çok önemli. Bu konuda bu işte çalışan bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Üçüncüsü de Türk sineması. Siz ne kadar güzel bir ülke olursanız olun, ne kadar özelliğiniz olursa olsun, ne yaparsanız yapın derdinizi anlatamıyorsanız, iletişim kuramıyorsanız, insanların sadece kovboyuyla ilgili 10 bin tane filim çekiyor. Sizin Çanakkaleniz olur 3 tane filmle hiçbir şey anlatamazsınız. Onun için bu Türk sineması adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Forum Mersin Müdürü Adem Erol da festivale katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, "Biz Atıf Yılmaz adını yaşatmaya çalışırken, sinemaya gönül veren amatör, profesyonel sinemacıların festivalimize olan katkısının da artması ayrıca bizi mutlu ediyor." diye konuştu.