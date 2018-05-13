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7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Festivalde dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi - Törene usta yönetmenin eşi Deniz Türkali ile Hülya Koçyiğit ve ünlü oyuncular katıldı

MERSİN (AA) - Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Forum Mersin AVM, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Daraba Film Medya Event ortaklığıyla Yılmaz'ı anmak amacıyla düzenlenen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali, gala gecesiyle sona erdi.

Sunuculuğunu Cem Özer'in yaptığı festivalin Forum Mersin Atıf Yılmaz Meydanı'nda gerçekleştirilen galasına, merhum yönetmenin eşi Deniz Türkali, ünlü oyuncular Hülya Koçyiğit, Aydan Şener, İzzet Günay ve çok sayıda davetli katıldı.

- "Vefanın şehri Mersin'e teşekkür ederim"

Deniz Türkali, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin yedincisinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalden kendisine ilk bahsedildiğinde "1-2 yıl sürer biter" dediğini aktaran Türkali, "Çok mutluyum. Teşekkür edecek çok insan var. Daraba'ya, Mersin Forum'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Atıl Yılmaz'ı anmayla başlattılar bu işi. Sonra Daraba devraldı ve yarışmaya çevirdi. Emeği geçen herkese, jüriye çok teşekkür ediyorum. Atıf Yılmaz'ı unutmadığınız için vefanın şehri Mersin'e teşekkür ederim." diye konuştu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da festivale katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festivali 3 başlıkta önemsediğini aktaran Çamsarı, şunları belirtti:

"Bunlardan birincisi gençler. Özellikle iletişim fakültesinde okuyan öğrencilerimiz için bu bir umut, ışık, ulaşılabilirlik. Bu işin değerlendirilmesi, bu işe emeği geçmiş insanlarla bir araya gelebilme ve emeklerinin ne kadar doğru olduğunu görme fırsatı. İşin ikinci boyutu Mersin. Kente değer katan her aktivasyon bizim için çok önemli. Bu konuda bu işte çalışan bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Üçüncüsü de Türk sineması. Siz ne kadar güzel bir ülke olursanız olun, ne kadar özelliğiniz olursa olsun, ne yaparsanız yapın derdinizi anlatamıyorsanız, iletişim kuramıyorsanız, insanların sadece kovboyuyla ilgili 10 bin tane filim çekiyor. Sizin Çanakkaleniz olur 3 tane filmle hiçbir şey anlatamazsınız. Onun için bu Türk sineması adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Forum Mersin Müdürü Adem Erol da festivale katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, "Biz Atıf Yılmaz adını yaşatmaya çalışırken, sinemaya gönül veren amatör, profesyonel sinemacıların festivalimize olan katkısının da artması ayrıca bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

- Ödüller verildi

Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'ne bu yıl belgesel kategorisinde 91, canlandırma/animasyon kategorisinde 29 ve kurmaca kategorilerinden 252 film olmak üzere 372 film başvururken, her kategoride bir eser sahibi birincilik ödülü olan 7 bin liralık, jüri özel ödül sahipleri de 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Jürilerin değerlendirmesi sonucu ödül alan filmler şöyle

- Kurmaca Kategorisi Birincilik Ödülü: Doğu Yakası filmi ile Harun Durmu

- Forum Mersin Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Sirayet filmi ile Nuri Cihan Özdoğan

- Belgesel Kategorisi Birincilik Ödülü: Dönüş filmi ile Nesli Özalp Tuncer

- Belgesel Kategorisi Birincilik Ödülü: Levir (Kayın) ve Nusret Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz

- Belgesel Jüri Özel Ödülü: Abla filmi ile Kenan Diler-

- Animasyon/Canlandırma Kategorisi Birincilik Ödülü: İstasyon filmi ile Serdar Çotuk

- Animasyon/Canlandırma Jüri Özel Ödülü: Kötü Kız filmi ile Ayce Kartal

- Animasyon/Canlandırma Jüri Özel Ödülü: Fabrika filmi ile Batuhan Köksal

Hülya Koçyiğit, ödül taktiminden sonra yaptığı konuşmada, ünlü yönetmeni anmanın önemine değindi.

Etkinliğin sonunda toplu fotoğraf çekildi.

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Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Deniz Türkali Mersin

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