’7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’ sinemacıları buluşturuyor

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi tarafından düzenlenen ’Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’, 7. yılında da ’kurmaca, canlandırma / animasyon ve belgesel’ kategorilerinde amatör ve profesyonel sinemacıların buluşma noktası olacak.
Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen ’Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’, bu yıl 7.’si ile sinemaseverleri bir araya getiriyor.
Tema sınırlamasının olmadığı festival kapsamında, ’kurmaca’, ’belgesel’ ve ’canlandırma/animasyon’ türünde filmler yarışacak ve 12 Mayıs’ta gerçekleşecek olan gala gecesinde her kategoriden bir eser sahibi birincilik ödülü olan 7.000’er TL’nin sahibi olacak.
Finale kalan filmler arasında yapılacak elemede ayrıca, Forum Mersin Kurmaca Özel Ödülü olan 3 bin TL, Belgesel Jüri Özel Ödülü olan 3 bin TL ve Animasyon Jüri Özel Ödülü olan 3 bin TL’nin sahibi olacak.
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!
e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir
Şoke eden ilişki! Önce oğlu, sonra da kızıyla...
İlişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'
Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı
AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Rusya'dan çok sert açıklama: Yanıt vermek için beklemeyeceğiz
Bomba iddia! Güvenlikçiler Beyaz Saray'dan dışarı attı
İnternette 60 saniye içinde yaşananlara inanamayacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum