’7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’ sinemacıları buluşturuyor

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi tarafından düzenlenen ’Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’, 7. yılında da ’kurmaca, canlandırma / animasyon ve belgesel’ kategorilerinde amatör ve profesyonel sinemacıların buluşma noktası olacak.

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen ’Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’, bu yıl 7.’si ile sinemaseverleri bir araya getiriyor.

Tema sınırlamasının olmadığı festival kapsamında, ’kurmaca’, ’belgesel’ ve ’canlandırma/animasyon’ türünde filmler yarışacak ve 12 Mayıs’ta gerçekleşecek olan gala gecesinde her kategoriden bir eser sahibi birincilik ödülü olan 7.000’er TL’nin sahibi olacak.

Finale kalan filmler arasında yapılacak elemede ayrıca, Forum Mersin Kurmaca Özel Ödülü olan 3 bin TL, Belgesel Jüri Özel Ödülü olan 3 bin TL ve Animasyon Jüri Özel Ödülü olan 3 bin TL’nin sahibi olacak.