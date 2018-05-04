7 bin 500 yıllık antik kentte kep attılar

Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 14 üniversitenin iş birliği amacıyla kurduğu "ADIM Üniversiteleri"nden Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesinden mezun olan 306 arkeoloji bölümü öğrencisi için Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi.

"Denizli'de 19 antik kent var. Bizim bunların hepsini ayağa kaldırma gücümüz yok. Bunların kazılması, ayağa kaldırılması 500 yıl falan sürecek. Dolayısıyla 500 yıl iş garantili mesleğiniz var. Mesleğinizin kıymetini bilin. İnşallah arkeolojiye ilgi, duyarlılık artıyor. Hem yerel yönetimler, hem genel yönetim bu işin öneminin farkında. Dolayısıyla bundan sonra bu alana daha fazla katkı sağlanacağına, ilgi gösterileceğine inanıyoruz. Mesleğinizin gelişmesi için gayret gösterin. Bunun hem ülkemize, hem bilim dünyasına güzel katkıları olacaktır. Hayatınızda başarılar diliyorum."

Belediye Başkanı Osman Zolan da Anadolu'nun arkeolojik zenginlik bakımından bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'de arkeoloji bölümünde öğrenim görmenin ayrıcalığına vurgu yapan Zolan, "Bu alanda yurt dışından öğrencilerin gelmesini sağlamamız lazım, hedefimizin bu olması lazım. Nasıl bazı öğrenciler yabancı dil öğrenmek için İngiltere'ye gidiyor, arkeoloji ile ilgili ders almak anlamında istiyoruz ki yabancılar Türkiye'ye gelsin. İddia ediyoruz ki sadece Denizli'deki arkeoloji alanlarımız İtalya'daki arkeoloji alanlarından daha fazladır." dedi.