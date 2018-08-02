HABER

7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi'nin ilçedeki 27 ilk ve ortaokul ile gençlik ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrenciye yönelik düzenlediği yaz okullarının kapanışı piknik etkinliğiyle gerçekleşti.  15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bir araya gelen yaklaşık 12 bin kişi düzenlenen piknik programında doyasıya eğlendi.

7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL, (DHA) -ESENLER Belediyesi'nin ilçedeki 27 ilk ve ortaokul ile gençlik ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrenciye yönelik düzenlediği yaz okullarının kapanışı piknik etkinliğiyle gerçekleşti.

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bir araya gelen yaklaşık 12 bin kişi düzenlenen piknik programında doyasıya eğlendi. ‘Bilgiyle donatılmış, hikmetin arayışında bir gençlik için’ sloganıyla düzenlenen yaz okullarının kapanışında, alana kurulan 11 parkurda çocuklar; futboldan basketbola, geleneksel çocuk oyunlarından zekâ oyunlarına kadar çok sayıda etkinlikle vakit geçirdi. Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösteriyle renklenen piknikte çocuklara dondurma, pamuk şekeri ve mısır ikram edildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde piknik yapan çocukların aileleri de güneşli havanın ve yeşilin tadını çıkardı. Program sonunda okul birincilerine belgeleri takdim edilerek çeşitli ödüller verildi.

"MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR"

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Mikra Köse, “Burada piknik yapıyoruz, salıncakta sallanıyoruz, oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz” derken, 7 yaşındaki Muhammed Eymen Altuğ, “Eğleniyoruz, oyunlar oynuyoruz” şeklinde konuştu. Piknikten büyük keyif aldığını belirten 5 yaşındaki Zeynep Çaldar, “Dondurma yedim, çok mutluyum” dedi.

9 yaşındaki Ahmet Adıyaman, “Her şey çok güzel. Eğleniyoruz. Oyun oynuyoruz. Kaydıraklardan kayıyoruz. Burası çok eğlenceli” ifadelerini kullanırken, Esma Şemme, “Arkadaşlarımla oyunlar oynadım, çok eğlendim” dedi. Yaz okulunda çok eğlendiğini kaydeden Batın Çolak ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Etkinlikte çocuklarla fotoğraf çekindikten sonra konuşan Esenler Belediye Başkanı Göksu, “Buraya gelen ailelere çok teşekkür ediyorum. Burada 12-13 bin insanımız var. Bir çağrıyla buraya geldiler, çocuklarımızın yaz okulu kapanış töreni pikniğinde buluştular. Çocuklarımıza sahip çıkıp onları geleceğe hazırlamak, ülkemize sahip çıkıp ülkemizi geleceğe hazırlamaktır. Onların bu tahayyüllerine yeni tahayyüller katmak onlara ufuk açmaktır. Biz de yerel yönetimler olarak bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı! PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Yaşlı adamı darp eden ikinci şüpheli de teslim oldu

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

Gizli tanık 'Ayçiçeği' gerçek kimliğini açıkladı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

PTT personel alımı sınav yerleri belli oldu ve GAZİSEM, sınav giriş belgelerini yayımlandı!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.