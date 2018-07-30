7 bin istihdama ulaştı, 15 bini hedefledi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı AA muhabirine, 15 yıl öncesine kadar girişimcilerin ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, bu sayede mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi.

5 yıl öncesine kadar 3 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de bu süre içerisinde fabrikaların devreye alınmasıyla çalışan sayısı 7 bini aştı. 100'ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine yükselecek.

Bu kapsamda aralarında gurbetçilerin de yer aldığı girişimciler, OSB'de yatırım yaparken, söz konusu işletmelerin üretime başlamasıyla çok sayıda kişi işe kavuştu.

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için başlattığı teşvik uygulaması sayesinde Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölge, yatırım için cazip hale getirildi.

Üç etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201'inde üretim olduğunu dile getiren Odabaşı, diğer 85'inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu aktardı.

Odabaşı, yoğun talep dolayısıyla 4 etabın oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, "Üretimdeki fabrikalarda 7 binin üzerinde istihdam var. 3 etap ve 4 etabın devreye girmesiyle 15 bin istihdam hedefliyoruz. Arıtma tesisimiz olmadığı için iplik, dokuma ve boyahane gibi fabrikalar kurulamıyordu. Şimdi arıtma tesisimizi kuruyoruz, iki yıl içerisinde inşallah 15 bin çalışana ulaşırız." ifadelerini kullandı.

- İstihdamı yüksek sektörlere öncelik veriliyor

Diyarbakır'ın teşvik uygulaması, genç nüfusu ve coğrafi konumu dolayısıyla büyük avantajlara sahip olması dolayısıyla yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Odabaşı, "OSB'de yatırım yapmak isteyenlerden istihdam kapasitesi büyük firmalara öncelik veriyoruz. 100'ün üzerinde firma arsa tahsisi için bekliyor. Tekstil gibi istihdamı yüksek sektörler önceliğimiz." dedi.