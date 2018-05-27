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7 bin yeni bekçiyi Polis Akademisi eğitecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

Çarşı ve mahalle bekçisi alımında yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçi alımı yapılacak - Başvuruları kabul edilen bekçilerin eğitimi de Akademi tarafından verilecek

SERTAÇ BULUR - Çarşı ve mahalle bekçisi alımında 2 Mart'tan itibaren yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçinin istihdamı sağlanacak. Bekçilerin eğitimini de Akademi yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Emniyet teşkilatı bünyesine 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha katılacak.

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çarşı ve mahalle bekçisi alımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Akademisi Başkanlığı

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