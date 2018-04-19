7 bölgeden 7 kıt’aya öğrenciler Osmangazi’de buluştu

"7 Bölgeden 7 Kıt’aya Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrenci Sempozyumu"nun ilki Osmangazi’yi anma ve Fetih Şenlikleri kapsamında Bursa’da düzenlendi. 12 ayrı Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören yüzlerce yabancı öğrenci Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’ya gelerek sempozyuma katıldı. Sempozyum öncesinde öğrenciler İstiklal Marşı okudu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu sene ilki gerçekleştirilen 7 Bölgeden 7 Kıt’aya Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Öğrenci Sempozyumu, Osmangazi’yi Anma ve Fetih Şenlikleri kapsamında Bursa’da düzenlendi. Ördekli Kültür Merkezindeki sempozyuma Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’in yanı sıra 12 ayrı Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğrenciler ve danışman öğretmenler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Her dönem dünya siyasetinde sıkıntılı dönemler geçiriliyor. Bu dönem belkide en önemli süreci yaşıyoruz. Suriye’deki olaylar,Irak’taki olaylar yedi düvel yine bir araya gelmiş bizim çevremizde. Hedef Türkiye hedef Osmanlının kuruluşundan itibaren kültürümüzün, inancımızın, değerlerimizin çıkışını yapmış olduğu Bursa’daki felsefe ve düşünce. Su uyur düşman uyumaz misali onlar çalıştılar geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da pervasızca hiç düşünmeden bu ülkeyi işgal girişiminde bulundular. Bu millet Çanakkale ruhuyla ayağa kalktı ve düşmanı püskürttü. Bunların düşünceleri, emelleri aynen devam ediyor. Bir şekilde bizleri ve bu birliği hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm inanan ümmet bu çerçevede mücadelesini sürdürüyor ve sürdürecek. Tabi Cumhurbaşkanımız dünya siyaseti ile uğraşırken inanan, vatanını, değerlerini seven, bilen bir neslin gelmesi böyle bir felsefenin doğması gerekiyor. İşte Uluslararası İmam Hatip Liseleri Cumhurbaşkanımızın bu düşüncelerinin ürünü. Farklı şehirlerde bu liseler açıldı. Bizlerde Bursa’da bu düşüncenin çıkmış olduğu noktada bu okulu açtık. Bugünde bu düşüncedeki okullarımız bir araya gelerek bu temelleri sağlamlaştırıyor" dedi.

"692 yıl önceki felsefe yine Bursa’dan ayağa kalkıyor" Murat Hüdevendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 56 ülkeden öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Dündar, "56 ülkenin biraraya gelmesi, 56 ülkenin kardeşliğine ilk adımdır. 56 ülkeyle birlikte bölge ve dünya barışına bir adımdır. 7 Nisan’dan itibaren bizler Bursa’nın Fethi’nin 692’inci yıl dönümünü bir ayı kapsayan etkinliklerle kutluyoruz. 7 Nisan’da fetih yürüyüşünü gerçekleştirdik. Öğrencilerimizde yürüyüşe katıldı. Bayrakları kaldırın dediğimizde Birleşmiş Milletler oradaydı. Tüm dünya oradaydı. İşte Bursa bu açıdan bu coğrafyada önemli bir nokta. 692 yıl önceki felsefe yine buradan ayağa kalkıyor. İnşallah burada alınacak eğitimle buradan çıkacak olan öğrencilerimizle gitmiş olduğumuz yerlerde bu güzelliği, bu kardeşliği, bu barışı yine aynı şekilde bizler dünya insanlarına sunmuş olacağız. Bugün Türkiye’nin her yerinden 12 farklı noktadan sizler gelip burada toplandınız herkesin ayrı bir tecrübesi var. Bu tecrübeler burada harmanlanacak ve inşallah ileriye yönelik çok daha başarılı projeler ortaya çıkacak. Bu millet tarihte olduğu gibi yeniden ayağa kalktı ve insanlığa hizmette yol almaya başladı bunu sürdüreceğiz" dedi.

Sempozyumda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise, "İslam dünyasının lider adaylarının yetiştirilmesini hedefleyen Uluslararası İmam Hatip Liselerinde dünyanın farklı noktalarından gelen gençlerle ülkemizin gençleri arasında kurulan bağ ve diyaloğun göstergesi elde edilmiş olunacak. Okuyan, düşünen, araştıran yorumlayan, üreten, bilgi ve ekmek yolunda giden, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle yetişmekle birlikte bu bilgi ve becerileri yaşadığı ülkesinde kullanabilen gençler bu projenin temel hedefi oldu" dedi.

"Yarın bu çocuklar ülkelerine döndüklerinde kültür elçileri olacak"

Türkiye’de 1 milyon 358 bin öğrencisiyle imam hatip okullarının yollarına devam ettiğini belirten Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinin gelişen şartlar içerisinde Türkiye’ye öncü olacak okullar olduğunu söyledi. Şu an Türkiye’de 13 okul bulunduğunu bunlardan 12 sinin proje birinin ise uluslararası statüde program okulu olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bu okullarımızda 74 ayrı ülkeden bin 200’e yakın öğrenci eğitim öğretim görmekte. Uluslararası İmam Hatip Liseleri dışarıdan gelen çocuklarımızın burada farklı kültürlerle dille ırkla bir araya gelmesi, Türkiye’deki çocuklarla biraraya gelmesi, onlar arasındaki kültürel bağın güçlendirilmesi açısından çok önem arzediyor. Yarın bu yavrularımız gittikleri ülkelerinde kültür elçileri olacaklar. Bu yavrularımız gittikleri ülkelerde imam hatip modelini oralara taşıyacaklar" diye konuştu.

Sempozyum bugün ve yarın devam edecek.