7 erkek, 13 yaşındaki kıza kabusu yaşattı!

Bursa'da yaşayan S.K., babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli ilçesinde oturan babaannesinin yanına yerleşti.
BABAANNE POLİSE BAŞVURDU
Önceki akşam, "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan torunundan haber alamayan babaanne, polise başvurdu. Polis, yapılan araştırma sonucu S.K.'ye ulaştı. Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. (DHA)
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