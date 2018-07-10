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7 erkek, 13 yaşındaki kıza kabusu yaşattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde S.K. (13) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı. Yaşları 35-70 arasında değişen şüphelilerin sorgusu devam ederken, S.K.'nin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca koruma altına alınacağı belirtildi.

7 erkek, 13 yaşındaki kıza kabusu yaşattı!

Bursa'da yaşayan S.K., babasının cezaevine girmesi, annesinin de başka bir kişi ile yaşamaya başlamasının ardından Orhaneli ilçesinde oturan babaannesinin yanına yerleşti.

BABAANNE POLİSE BAŞVURDU

Önceki akşam, "Bursa'daki akrabalarıma gidiyorum" diyerek evden ayrılan torunundan haber alamayan babaanne, polise başvurdu. Polis, yapılan araştırma sonucu S.K.'ye ulaştı. Psikolog kontrolünde ifadesi alınan S.K.'nin anlattıkları üzerine operasyon başlatan polis, kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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Bursa istismar Orhaneli

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