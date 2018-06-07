7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 7 Haziran Perşembe, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 5 milyon lira. Geçen hafta, 3 kez devir eden Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmamıştı. Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 7 Haziran Perşembe günü 555. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

<a href="http://www.mpi.gov.tr/node/102" target="_blank">Süper Loto 7 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız </a>(21.15)

7 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 555. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.