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7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

7 Haziran Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu akşam 555. hafta çekilişi yapılacak. Geçen hafta Süper Loto'da altı bilen çıkmadı ve 3. kez devreden şans oyununda büyük ikramiyenin 8 milyona çıkması bekleniyor. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek, altı bilen olacak mı? Süper Loto çekilişini canlı olarak haberimizden izleyebilir ve Süper Loto sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

Süper Loto sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 6 numarası çekilecek. Bu akşam, 7 Haziran Perşembe, geçtiğimiz haftadan devreden ikramiye miktarı 5 milyon lira. Geçen hafta, 3 kez devir eden Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmamıştı. Bu akşamki Süper Loto sonuçları yeni bir büyük ikramiye talihlisi ve ya talihlileri çıkartacak mı? Talih kuşu hangi ile ve ilçedeki bayiye uğrayacak? Süper Loto bu hafta devir edecek mi?

Bugün yani 7 Haziran Perşembe günü 555. hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

<a href="http://www.mpi.gov.tr/node/102" target="_blank">Süper Loto 7 Haziran çekilişi canlı yayın için tıklayınız </a>(21.15)

7 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 555. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

555. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da 554. haftanın kazandıran numaraları: 07, 10, 19, 37, 42, 47 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 75 kişi 7 bin 786 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 285 kişi ise 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandılar.

super-loto

SÜPER LOTO'DA 2017'DE EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Kimi şans oyunu müdavimleri, makineye oynatırken kimileri de uğurlu olduğunu düşündüğü numaraları; kimileri içinden geçen numaraları kimileri de bir taktik olarak en çok çıkan numaralara oynar. Bu tarz bir taktik uygulamak isteyenler için aşağıda 2017 yılında Süper Loto'da en çok çıkan numaraları listeledik.

35 = 316 kez

13 = 312 kez

37 = 304 kez

1 = 284 kez

45 = 276 kez

4 = 268 kez

17 ve 33 = 264 kez

23 = 260 kez

47, 22 ve 43 = 256 kez

19, 29 ve 18 = 252 kez

46, 14, 41 ve 36 = 248 kez

5 ve 20 = 244 kez

54 ve 31 = 240 kez

34, 2 ve 21 = 236 kez

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