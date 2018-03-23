"7 iklim 3 Sada" ilahi dinletisi

İSTANBUL (AA) - Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "7 İklim 3 Sada" ilahi dinletisinde, Türkiye'den Sedat Anar, Makedonya'dan Mesut Kurtis ve İran'dan Nevid Müsmir sahne aldı.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindeki konserde Boşnakça, Farsça, Türkçe, Azerice ve Arapça besteler seslendirildi.
Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yedi Hilal Derneği'nin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmeye gayret ettiğini söyledi.
Sanatın ve üretmenin önemine dikkati çeken Enesoğlu, "Bu yürüyüş, Mekke'den Medine'ye hicretin yürüyüşüyle başladı. 'Taleal Bedru' nidalarıyla kulaklarımız bu yürüyüşe aşina oldu. Gün oldu, mehteran ile coşup fetihler gerçekleştirdik, gün oldu hastalarımıza şifa kaynağı oldu musikimiz, gün oldu Dede Efendi'den ve Itri'den ilahilerle ruhumuzu besteledik. Tekkeler, dergahlar bizi bir ses sahibi kıldı. Büyük bir medeniyet kurduk fakat üretmeyi bırakınca tarih sahnesinden yavaş yavaş çekilmeye başladık. Biz Müslümanlar tarih sahnesinden çekilirken üreten Batı medeniyeti şiiri, kültürü, sanatı, musikiyi, sinemayı ve teknolojiyi ürettiği için, bizler üretilene maruz kalır olduk." ifadelerini kullandı.
Gecede, anonim eserlerin yanı sıra Yunus Emre, Nebati, Fuzuli, İmam Buseiri, Alvarlı Efe, Mevlana, Niyazi Mısri, Kul Nesimi, Hafız Şirazi ve Hatayi'nin sözlerinden bestelenmiş eserler icra edildi.
Anar, Kurtis ve Müsmir, "Ey Dost", "Allah-u Allah", "Seyreyle Güzel", "Minnet Eylemem" ve "Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir" gibi ilahileri seslendirdi.
"7 İklim 3 Sada" ilahi dinletisinde 15 eseri katılımcılarla buluşturan topluluğa, vurmalı çalgılarda Selahattin Anar eşlik etti.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Yedi Hilal Derneği Akil Adamlar Heyeti Üyesi Ahmet Mercan'ın da konuşma yaptığı etkinlik, hediye takdimiyle son buldu.
Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 50 yaralı
'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!
Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü
Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı