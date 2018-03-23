"7 iklim 3 Sada" ilahi dinletisi

İSTANBUL (AA) - Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "7 İklim 3 Sada" ilahi dinletisinde, Türkiye'den Sedat Anar, Makedonya'dan Mesut Kurtis ve İran'dan Nevid Müsmir sahne aldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindeki konserde Boşnakça, Farsça, Türkçe, Azerice ve Arapça besteler seslendirildi.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yedi Hilal Derneği'nin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmeye gayret ettiğini söyledi.

Sanatın ve üretmenin önemine dikkati çeken Enesoğlu, "Bu yürüyüş, Mekke'den Medine'ye hicretin yürüyüşüyle başladı. 'Taleal Bedru' nidalarıyla kulaklarımız bu yürüyüşe aşina oldu. Gün oldu, mehteran ile coşup fetihler gerçekleştirdik, gün oldu hastalarımıza şifa kaynağı oldu musikimiz, gün oldu Dede Efendi'den ve Itri'den ilahilerle ruhumuzu besteledik. Tekkeler, dergahlar bizi bir ses sahibi kıldı. Büyük bir medeniyet kurduk fakat üretmeyi bırakınca tarih sahnesinden yavaş yavaş çekilmeye başladık. Biz Müslümanlar tarih sahnesinden çekilirken üreten Batı medeniyeti şiiri, kültürü, sanatı, musikiyi, sinemayı ve teknolojiyi ürettiği için, bizler üretilene maruz kalır olduk." ifadelerini kullandı.