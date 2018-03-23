HABER

"7 iklim 3 Sada" ilahi dinletisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Sedat Anar, Makedonya'dan Mesut Kurtis ve İran'dan Nevid Müsmir, Yunus Emre, Nebati, Fuzuli, İmam Buseiri, Alvarlı Efe, Mevlana, Niyazi Mısri, Kul Nesimi, Hafız Şirazi ve Hatayi'nin eserlerini seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen "7 İklim 3 Sada" ilahi dinletisinde, Türkiye'den Sedat Anar, Makedonya'dan Mesut Kurtis ve İran'dan Nevid Müsmir sahne aldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezindeki konserde Boşnakça, Farsça, Türkçe, Azerice ve Arapça besteler seslendirildi.

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yedi Hilal Derneği'nin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmeye gayret ettiğini söyledi.

Sanatın ve üretmenin önemine dikkati çeken Enesoğlu, "Bu yürüyüş, Mekke'den Medine'ye hicretin yürüyüşüyle başladı. 'Taleal Bedru' nidalarıyla kulaklarımız bu yürüyüşe aşina oldu. Gün oldu, mehteran ile coşup fetihler gerçekleştirdik, gün oldu hastalarımıza şifa kaynağı oldu musikimiz, gün oldu Dede Efendi'den ve Itri'den ilahilerle ruhumuzu besteledik. Tekkeler, dergahlar bizi bir ses sahibi kıldı. Büyük bir medeniyet kurduk fakat üretmeyi bırakınca tarih sahnesinden yavaş yavaş çekilmeye başladık. Biz Müslümanlar tarih sahnesinden çekilirken üreten Batı medeniyeti şiiri, kültürü, sanatı, musikiyi, sinemayı ve teknolojiyi ürettiği için, bizler üretilene maruz kalır olduk." ifadelerini kullandı.

Gecede, anonim eserlerin yanı sıra Yunus Emre, Nebati, Fuzuli, İmam Buseiri, Alvarlı Efe, Mevlana, Niyazi Mısri, Kul Nesimi, Hafız Şirazi ve Hatayi'nin sözlerinden bestelenmiş eserler icra edildi.

Anar, Kurtis ve Müsmir, "Ey Dost", "Allah-u Allah", "Seyreyle Güzel", "Minnet Eylemem" ve "Ey Garip Bülbül Diyarın Kandedir" gibi ilahileri seslendirdi.

"7 İklim 3 Sada" ilahi dinletisinde 15 eseri katılımcılarla buluşturan topluluğa, vurmalı çalgılarda Selahattin Anar eşlik etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Yedi Hilal Derneği Akil Adamlar Heyeti Üyesi Ahmet Mercan'ın da konuşma yaptığı etkinlik, hediye takdimiyle son buldu.

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit varSon dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var
İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!İstanbullular dikkat! 1 ay kapalı olacak!
Huawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacakHuawei P20 Pro’nun kamera çözünürlüğü çok şaşırtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"7 iklim 3 Sada" ilahi Mesut Kurtis Nevid Müsmir Sedat Anar

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

İlginizi Çekebilir

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Diğer Haberler
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.