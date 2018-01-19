7 İLDE YAPILAN PKK OPERASYONLARINDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 46 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 10 Ocak'ta İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan şüpheliler Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 27'si adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 31'i serbest bırakıldı. Şüphelilerin, örgüte üst düzey yönetici yetiştirmek için kurulan eğitim merkezlerinde örgütsel eğitimlere katıldığı, eğitimlerde ders verdiği, çeşitli eylemlere katıldığı iddia edilmişti.