"7. İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453" yarışması

İSTANBUL (AA) - Bu yıl yedincisi düzenlenen "İstanbul’un Fethi ve Panorama 1453" konulu resim ve kompozisyon yarışmasının ödülleri törenle takdim edilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği yarışmanın ödül töreni Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde yapılacak.
Etkinlik kapsamında, dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserler, Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin fuayesinde sergilenecek.
Fethin 565. yılı münasebetiyle ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği 1453. yılına ithafen, müzeyi ziyaret eden 565. ve bin 453. kişiye fetih tablosu hediye edilecek.
Kutlamalar kapsamında ayrıca, gün içinde müzeyi ziyaret eden herkese, bir yüzünde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası, diğer yüzünde ise müzenin silüetinin yer aldığı "hatıra parası" verilecek.
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