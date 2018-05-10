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7. kattan düştüğü öne sürülen genç kızın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  5 ay önce bir binanın 7.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ESENYURT'ta 5 ay önce bir binanın 7. katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen 17 yaşındaki Buket Şimşek'in ölümüyle ilgili aranan Erhan M. serbest kaldı. Ancak başka suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erhan M. cezaevine gönderildi.

Olay gününden beri kayıp olan Erhan M., sahte kimlikle yakalandı. Şüpheli Erhan M.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde Buket Şimşek'in pencereden atlayarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızı öldürmediğini anlatan Erhan M.'nin, "Onun atladığını fark edince aşağı indim, yaşadığını görünce bir taksiyle hastaneye götürdüm. Ancak hakkımdaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanma korkusuyla oradan kaçtım" dediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erhan M. savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Ancak başka suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erhan M., cezaevine gönderildi.

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