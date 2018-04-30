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7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.

7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.
Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda sergilenen ve büyük ilgi gören altın kadın elbisesi hakkında bilgi veren kuyumcu Kamuran Kaya, 22 ayar altın kullanılarak yapılan 7 kiloluk elbisenin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, 7 kişilik ekibin 10 gün çalışıp, el işi ve Diyarbakır kişnişi kullanarak elbiseyi hazırladığını söyledi. Kaya, 1 milyon 187 bin liralık elbiseyi, fuarı gezen Iraklı bir kuyumcunun Iraklı bir iş kadınına hediye etmek için satın aldığını, isminin gizli tutulmasını istediğini kaydetti.

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7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı

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