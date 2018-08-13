7 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Ümit Saral'ın yargılanmasına başlandı

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA)

KAMUOYUNDA "Sarallar" olarak bilinen çetenin lideri Ümit Saral'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya başlandı. Ümit Saral ilk duruşmaya katılmadı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına bazı tutuklu sanıklar ile bir tutuksuz sanık katıldı. Üç sanık da tutuklu bulundukları cezaevinden duruşma salonuna SEGBİS sistemi ile bağlandı. Tutuklu sanık Ümit Saral duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların sorgusuna geçildi.

Tutuklu sanık Hasan Kavasoğlu, iddianamede kendisine yüklenen suçların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, "Ben örgüt üyesi değilim. Ümit Saral ve ağabeyi dostumdur. Hakan Koyuncu'nun öldürüldüğünü öğrendiğimde üzüldüm, dostumdu. Ümit Saral'ın bu olayı gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Ben kimsenin öldürülmesinde silah temin etmedim, kimseden emir almadım, kimseye talimat vermedim. Herhangi bir eyleme karışmadım, beraatimi istiyorum" dedi. KENAN ŞİRİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ EYLEMİNE KATILDIĞI İDDİA EDİLEN SANIK EYLEMİ KABUL ETMEDİ

Maktül Kenan Şirin'in öldürülmesi eylemine bizzat katılmakla suçlanan tutuklu sanık Ferhat Solmaz, "Kenan Şirin'i ben şahsen tanımam. Kardeşi Mehmet Sabri Şirin nedeni ile geçmişe dönük bir husumetimiz var. Kenan Şirin'i öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum. Ben tetikçilik yapmadım, bu ağır bir laftır" dedi.

ARACINDA VE EVİNDE 3 KALAŞNİKOF, BİR TABANCA, EL BOMBASI BULUNDUĞUNU KABUL ETTİ

Otomobilinde 2 kalaşnikof ve bir tabanca, evinde de 1 kalaşnikof, bir el bombası, kelepçe ve bir çelik yelek ele geçirildiği iddiası üzerine de savunma yapan Solmaz, "Büyükçekmece'de bana ateş ettiler, üstümde çelik yelek olduğu için şu anda buradayım. Evimde yakalanan patlayıcı el bombası ile silahları kabul ediyorum. Aracımda iki tabanca bir kalaşnikof, evimde de bir kalaşnikof yakalandı. Ben el bombasını üstümde taşıyordum. Evimde bulunan kelepçeyi hatırlamıyorum" dedi. ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAHVEHANE SALDIRISINDA KULLANILAN ARACI YAKMIŞLAR

Ferhat Solmaz, Rize'nin Güneyce köyünde 3 kişinin ölümü 7 kişinin de yaralandığı çatışmaya ilişkin olarak da savunmasını yaptı. Maktul Mehmet Yaşar Akyıldız'ın daveti üzerine İstanbul'dan Rize'ye gittiğini belirten Solmaz, "Rize'deki otogardan bir otomobil çalarak Güneyce Köyü'ndeki kahvehaneye gittim. Aracı bir arkadaşım kullanıyordu. Kahvenin önüne gittik. Kalabalığı görünce bir tur attık. Maktul Mehmet Yaşar Akyıldız aradı. Beni neden öyle kalabalık bir yere çağırdığını sordum. Araçla kahvenin önünden geçerken arka sol camı açtım. Yaşar beni görünce silahına davrandı. Ben de bunun üzerine ayaklarına doğru ateş ettim. Şoför de gaza bastı, köyden ayrıldık. Araçla inemeyeceğimiz bir yere gelince de aracı yaktık. Biz oraya olay yapmaya gitmemiştik. Rize'de ölen, yaralanan diğer şahısları tanımıyorum" dedi.

Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Onur Saral, SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğini, duruşma salonunda mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini beyan etti. Saral'ın bu talebi üzerine mahkeme, Onur Saral'ın savunmasını almadı.

Duruşmaya yarın sanıkların savunması ile devam edilecek