7 Mart Şans Topu sonuçları: 873. haftasında Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 7 kişi çıktı! (Şans Topu sonuçları sorgula!)

Şans Topu sonuçları canlı yayında belli oldu. 7 Mart Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapıldı. Geçen hafta yaklaşık 800 bin lira ikramiye devreden Şans Topu çekilişine ilgi büyüktü. Bunun sonucunda 873. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 6 ilçeden 7 kişi bilmeyi başardı. Talihliler, devirli ikramiyenin yediye bölünmesi sonrasında kişi başına 238 biner lira ikramiye kazandılar.
Şans Topu 873. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 7 kişi, 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Çankaya, Yalova'nın Çiftlikköy, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy, Konya'nın Karatay ve Ereğli ilçelerinden yatırdığı bildirildi.
7 Mart Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 83 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 3 milyon 727 bin 500 lira 70 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 170 bin 270 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 652 bin 968 lira 69 kuruş aktarıldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu 872. haftanın kazandıran numaraları; 2, 5, 6, 14, 30 + 13 olarak belirlendi.
28 Şubat Şans Topu çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.
Şans Topu çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Bu haftaki Şans Topu çekilişinde 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.
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