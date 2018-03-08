7 Mart Şans Topu sonuçları: 873. haftasında Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 7 kişi çıktı! (Şans Topu sonuçları sorgula!)

Şans Topu sonuçları canlı yayında belli oldu. 7 Mart Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapıldı. Geçen hafta yaklaşık 800 bin lira ikramiye devreden Şans Topu çekilişine ilgi büyüktü. Bunun sonucunda 873. hafta Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 6 ilçeden 7 kişi bilmeyi başardı. Talihliler, devirli ikramiyenin yediye bölünmesi sonrasında kişi başına 238 biner lira ikramiye kazandılar.

7 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu 873. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 17, 32 ve artı 9 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 7 kişi, 238 bin 664 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Çankaya, Yalova'nın Çiftlikköy, Bilecik'in Osmaneli, İstanbul'un Kadıköy, Konya'nın Karatay ve Ereğli ilçelerinden yatırdığı bildirildi.

7 Mart Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu; 5 bilen 20 kişi 4 bin 407 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 261 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 962 kişi 29 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 963 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 108 bin 599 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 71 bin 891 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 233 bin 83 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.