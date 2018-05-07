7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından 822. kez düzenlenen On Numara çekilişi Ankara'da yapıldı. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. Geçen haftaki On Numara çekilişinde on bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Peki bu akşam 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin eden oldu mu? İşte On Numara çekilişi sonuçları ve detayları...
On Numara 822. haftanın kazandıran numaraları; 01, 02, 06, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 65, 67, 71, 74
7 Mayıs On Numara çekilişinde on bilen bir kişi, 325.090,00 TL kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada on bilen haftanın talihlisinin kuponunu İstanbul Beykoz'daki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.
On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 78 kişi 2.778,80 TL, 8 bilen 1.516 kişi 143,15 TL, 7 bilen 16.075 kişi 25,80 TL, 6 bilen 100.650 kişi 4,35 TL ve hiç bilemeyen 185.283 kişi 3,00 TL kazandılar.
On Numara oyununun 821. haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 35, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 60, 71, 73, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 158 bin 301 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ve Osmaniye'nin Merkez ilçelerinden yatırdığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 483 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 487 kişi 142 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 254 kişi 24 lira 85'er kuruş, 6 bilen 101 bin 614 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 935 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 110 bin 657 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 840 bin 490 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 34 lira 98 kuruş aktarıldı.
ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?
On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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