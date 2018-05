7 Mayıs On Numara sonuçları: Bir kişiye 325 bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları canlı yayında belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından 822. kez düzenlenen On Numara çekilişi Ankara'da yapıldı. Heyecanla beklenen On Numara sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. Geçen haftaki On Numara çekilişinde on bilen 2 kişi büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Peki bu akşam 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin eden oldu mu? İşte On Numara çekilişi sonuçları ve detayları...

7 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 822. haftanın kazandıran numaraları; 01, 02, 06, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 65, 67, 71, 74

7 Mayıs On Numara çekilişinde on bilen bir kişi, 325.090,00 TL kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada on bilen haftanın talihlisinin kuponunu İstanbul Beykoz'daki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 78 kişi 2.778,80 TL, 8 bilen 1.516 kişi 143,15 TL, 7 bilen 16.075 kişi 25,80 TL, 6 bilen 100.650 kişi 4,35 TL ve hiç bilemeyen 185.283 kişi 3,00 TL kazandılar.

30 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 821. haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 35, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 60, 71, 73, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi.