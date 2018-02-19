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7 öğrencisini şehit veren okulun öğrencilerinden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 7 öğrencisini şehit veren Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için okul binasına, 'Kahraman ordumuz.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 7 öğrencisini şehit veren Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek için okul binasına, 'Kahraman ordumuz. Dualarımız ve kalbimiz sizinle' yazılı pankart astı.

1946 yılında eğitim ve öğretime açılan Ereğli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, bugüne kadar 7 mezununu şehit verdi. Öğrenciler, vatani görevini yaparken şehit olan mezunları Kudret Özcan, Cafer Hırçın, Ayhan Demirci, Noyan Aydın, Metin Çelik, Kader Acar ve Kenan Döngel'in isimlerinin yazdığı pankartı okul binasına astı. Öğrenciler adına operasyonda görev alan askerlere mesajlarını okuyan Dündar Oruç, "Kahraman ordumuza okumak istediğimiz bir mesaj var. Yolunuz Kızılelma olsun. Yolunuz yolumuz olsun. Vatana canımız feda olsun. Hakkımız size helal olsun. Canınız Allah'a emanet olsun" dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Çalışan, öğrencilerin şehit olmuş mezun ağabeylerini hiç unutmadıklarını söyleyerek, "Devletimizin bekası ve vatanımız için canlarını feda etmiş başta şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı, yine devletimizin bekası ve vatanımız için terörle mücadelede milletimizle beraber devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kahraman ordumuzun bu mücadelesinde milletimizle beraber dualarımız ve kalbimiz daima onlarla olacaktır" dedi.

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