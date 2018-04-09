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7 şehit için 7 çeşme yaptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 7 şehit için 7 adet mermerden çeşmeler yaptırıldı.Çeşitli tarihlerde Aslanapa köylerinden olan ve vatani görevini yaparken şehit düşen, Şehit Jandarma Er Mustafa Burak ve Şehit Jandarma Komando Er Adnan Kardaş için Çalköy’e 2 adet, Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel için Nuhören köyüne,Şehit Jandarma Er Süleyman Turan için Aslanapa merkeze, Şehit Jandarma Çavuş Ali Karaaslan için Örenköy’e,Şehit Jandarma Er Hüseyin Göçer için Pınarbaşı köyüne, Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Kartal için Pazarcık köyüne, çeşmeler yapıldı.

7 şehit için 7 çeşme yaptırıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 7 şehit için 7 adet mermerden çeşmeler yaptırıldı.
Çeşitli tarihlerde Aslanapa köylerinden olan ve vatani görevini yaparken şehit düşen, Şehit Jandarma Er Mustafa Burak ve Şehit Jandarma Komando Er Adnan Kardaş için Çalköy’e 2 adet, Şehit Piyade Çavuş Ramazan Yel için Nuhören köyüne,
Şehit Jandarma Er Süleyman Turan için Aslanapa merkeze, Şehit Jandarma Çavuş Ali Karaaslan için Örenköy’e,
Şehit Jandarma Er Hüseyin Göçer için Pınarbaşı köyüne, Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Kartal için Pazarcık köyüne, çeşmeler yapıldı. Şehit askerler için yapılan çeşmelerin her birine şehitlerin ismi yazıldı. Şehit aileleri yapılan hizmet için teşekkür ederken evlatlarının isimlerinin ebediyen bu çeşmelerde yaşayacağı için yetkililere teşekkür ettiler.
Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Kaymakamımızın oluru ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kararı ile yapılan bu hizmet, şehit ailelerimizi bir nebze memnun ettiyse ne mutlu bize. Rabbim şehitlerimizin şahadetini kabul etsin. Mekanları cennet olsun’’ diye konuştu.(YD-EFE)

7 şehit için 7 çeşme yaptırıldı

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