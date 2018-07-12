HABER

'7 Şubat MİT kumpası'na yönelik son dakika gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

'7 Şubat MİT kumpası'na yönelik son dakika gözaltı kararı

FETÖ'den tutuklanan dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012'de, KCK soruşturması kapsamın MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini ifade vermeye çağırmıştı. Kamuoyunda "MİT Krizi" olarak isimlendirilen ihanet süreci, 15 Temmuz'un habercisi olarak görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerin ifadeye çağrılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında aralarında Fetullah Gülen, örgütün 'MİT imamı' Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi.

Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada cezaevinde bulunan ve hakkında işlem yapılması istenen 10 şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

8 Şubat 2012'de özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Sadrettin Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklandı ve hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

9 Şubat'ta ifadeye gitmeyen Fidan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı.

MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.

10 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Krizin en sonunda Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri ifade vermeye gitmedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan savcının bu girişimine sert tepki gösterdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’ya dosyadan el çektirildi, başka bir göreve atandı. Sarıkaya, FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan Selam Tevhid Kumpas soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı yasağı kararı verilmesinden 6 gün önce, 27 Ekim 2015’de Türkiye'yi terk etti. Ancak Sarıkaya'nın darbe girişimi öncesi Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra saklandığı bir evde yakalanan Sarıkaya hakkında 15 yıl hapis isteniyor.

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 şubat MİT kumpası FETÖ gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İlginizi Çekebilir

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
İşinize gelince kumpas, işinize gelince temiz eller, işinize gelince ülke bağırsaklarını temizliyor.Sizin yüzünüzden cezaevinde vefat eden intihar eden suçsuz vatandaşın hesabını kim verecek. Katil belli ama yargılayacak kanun yasa ve mahkeme YOK.
Asıl MIT krizi, bu kadar korunan hakan fidan döneminde pkk şehirlere onbinlerce silah patlayıcı keskin nişancı yığdı gençleri dağa çıkardı göz yumuldu sokağa çıkma yasağı ilan edilerek temizlenene kadar şehit verdiğimiz yiğitler için,,, pkknın aynı gün 4 şehirde saldıracak kadar rahatlığı 200'e yakın karakolu imhaya gelmesinin önlememesi için,,,2016 yılında yaşadığımız ankara gaziantep suruç beşiktaş vs sayısız patlama için,,,ve aylarca hazırlığı yapılan haber veremediği 250 canın gittiği 15 temmuz için olmalıydı ama hep ödüllendirildi hep ödüllendirildi!
Bizde DOLAR'(a) BAKAN'i lazım...
neyse uzun sürmemiş 6 sene sonra faili meçhul olmaktan çıkmış
Diğer Haberler
İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Hrant Dink davasında tahliye kararı!

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

Adnan Oktar operasyonunda son dakika gelişmesi! Kedicik teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.