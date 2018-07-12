'7 Şubat MİT kumpası'na yönelik son dakika gözaltı kararı

Şüphelilerden 5'inin firari olduğu, 10'unun ise FETÖ kapsamında başka dosyalardan tutuklu bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında aralarında Fetullah Gülen, örgütün 'MİT imamı' Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlilerin ifadeye çağrılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

FETÖ'den tutuklanan dönemin özel yetkili savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012'de, KCK soruşturması kapsamın MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini ifade vermeye çağırmıştı. Kamuoyunda "MİT Krizi" olarak isimlendirilen ihanet süreci, 15 Temmuz'un habercisi olarak görülüyor.

Emniyet ekipleri, 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın da bulunduğu 6 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada cezaevinde bulunan ve hakkında işlem yapılması istenen 10 şüphelinin emniyet müdürlüğüne getirilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?



8 Şubat 2012'de özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 eski MİT mensubu KCK soruşturmasında ifadeye çağrıldı. Sadrettin Sarıkaya, darbe girişimi sonrası tutuklandı ve hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

9 Şubat'ta ifadeye gitmeyen Fidan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı.

MİT Müsteşarlığı, savcılığa görev ve yetkisizlik itirazında bulundu. MİT'ten savcılığa gönderilen yazıda "Başbakanlık'tan izin alınması gerekir. Söz konusu olaylar görevle ilgilidir" denildi.

10 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesinin alınması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na talimat yazıldı. Eski Müsteşar Emre Taner, yardımcısı Afet Güneş ve MİT görevlileri Yaşar Yıldırım ile Hüseyin Kuzuoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Krizin en sonunda Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri ifade vermeye gitmedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan savcının bu girişimine sert tepki gösterdi. İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya’ya dosyadan el çektirildi, başka bir göreve atandı. Sarıkaya, FETÖ soruşturmaları kapsamında açılan Selam Tevhid Kumpas soruşturması kapsamında hakkında yurt dışı yasağı kararı verilmesinden 6 gün önce, 27 Ekim 2015’de Türkiye'yi terk etti. Ancak Sarıkaya'nın darbe girişimi öncesi Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra saklandığı bir evde yakalanan Sarıkaya hakkında 15 yıl hapis isteniyor.

