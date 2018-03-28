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7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:24 | Son Güncelleme

Tunceli Pülümür kırsalında düzenlenen ve 7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli Erzincan Karayolu Pülümür Vadisi'nde yürütülen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada 7 terörist öldürüldü. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında öldürülen 7 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Cihan Kıt olduğu ve Kıt’ın boynundan haç çıktığı öğrenildi. Çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN YERİ, TELSİZ DEŞİFRESİYLE BELİRLENMİŞTİ

Tunceli'nin Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgesinde, sabah saatlerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin yerinin, Kandil'den gelen telsiz talimatının deşifresiyle tespit edildiği öğrenilmişti. Tunceli bölgesinde, son 1 yılda büyük darbe vurulan ve eylem yapamaz hale getirilen PKK'lı teröristlere, 'kış üslenmesi'nden çıkıp, eylem yapmaları konusunda Kandil'den şifreli telsiz mesajları gönderildi.

Yapılan telsiz görüşmelerinin çözülmesi üzerine PKK'lı teröristler, takibe alındı. Pülümür Vadisi Zağge ile Ağlayan kayalar bölgeleri arasındaki dağlık alanda 'kış üslenmesi'nden eylem yapmak için çıkmaya hazırlan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için 2 Jandarma Özel Harekat timi, operasyon başlattı. Sığınaktan çıkmalarıyla yapılan 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren, 2'si sözde 'üst düzey yönetici' toplam 7 PKK'lı, etkisiz hale getirildi.

VALİNİN SU İÇTİĞİ ÇEŞMEDEN 700 METRE UZAKLIKTA 'KIŞ ÜSLENMESİ'

Öte yandan etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin, 9 Ocak günü kara yoluyla Pülümür'e giden Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur'un yolda mola verip, su içtiği çeşmeden 700 metre uzaklıkta 'kış üslenmesi'nde oldukları ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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