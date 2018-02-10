HABER

7 ülkeden 40 torun geldi... Hanedan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 12:20 | Son Güncelleme

Sultan 2’inci Abdülhamid'in vefatının 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Osmanlı ailesinden 40 kişi İstanbul'a geldi. 7 ülkeden gelen 40 torun, Sultan 2’inci Abdülhamid'in kabrini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2'inci Abdülhamid'in vefatının 100'üncü yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Kapsamında Sultan 2'inci Abdülhamid'in yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununun katılımıyla Sultanahmet Camii'nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu.

Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Sultan 2'inci Abdülhamid'in türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederekSultan 2'inci Abdülhamid'in ruhuna Kuran-ı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.

hanedan

hanedan-2

Sultan 2’inci Abdülhamid vefatının 100’üncü yılında Bağcılar’da anıldıSultan 2’inci Abdülhamid vefatının 100’üncü yılında Bağcılar’da anıldı
Nilhan Osmanoğlu sergiye saldırıyı değil sergiyi kınadı!Nilhan Osmanoğlu sergiye saldırıyı değil sergiyi kınadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sultan 2’inci Abdülhamid Hanedan osmanlı ailesi

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Kate Moss'tan ilk cinsel deneyim itirafı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 32 yorum
Hicbirinizi bu ulkede gormek istemiyoruz, merak etmeyin, şu anki iktidar gidince, eskiden oldugundan daha da geriye atilacaksiniz
MEKANI CENNET PEYGAMBER EFENDINIMIZE KOMŞU OLUR INŞALLAH
AKEPE BUNLARI MAAŞA BAĞLAMAMIŞTIR UMARIM .
COK LAZIMSINIZZ COKK
yazık... birbirlerini tanımıyorlarmış... burada ilkkez buluşup tanismislar.... türkçe yi konuşamıyorlar... ........
sizin hanedanlığınız mı kaldı be sizin TÜRLÜĞÜNÜZDEN şüphe ederim ben
MAŞALLAH ŞİRKETLERİNİ ,BIRAKIP GELMİŞLER İYİ ÜLKELERDEN BİLE ÇIKIP GELMİŞLER EE KAZ GELECEK YERDEN TAVUK ESİRGENMEZ , CEMAATİ OSMANİ TORUNLARI ÜLKESİNE HIŞ BEŞ GELDİNİZ İŞTE İLERİ TÜRKİYE
adam padişahlığı sırasında tüm hanedanı hapislerde süründürmüştür benim dedem olsa adını bile anmam
ne kadar hazımsız insanlar var.ATALARININ Kabrını ziyaret ediyorlar.Sizin gibi duşununenler bu ecdadın neslını surgun ettıler.İngilizlerın masası oldular.
her türlü hanedan ve tek adam rejimi kahrolsun.
Ben Cumhuriyetin çocuğu olarak 1958lere kadar osmanlının borçlarını öderrken dedem babam 3ncü nesil ben devletimin osmanlı borcu ödemesinden ileşber yoksul bir köy insanı olarak ömür törrpülerken bu cet torunlar biribirlerini tanımıyor.Türkçeyi bilmiyor.Mantardan mirasamı araştırmayamı gelmişler.Osmanlı yok artık yerine Cumhuriyet Türkiyesi var.Demokrasi,seçe seçilme hakkını elde etmmiş kadınıyla errkeğiyle bir millet var.Adıda Cumhuriyet milleti,Atatürk milliyetçilği Kemalizm var.Osmanlı hanedanlığı yok.Saray monarjisi yok.Meclisi mebusan (Vatandaş,halk.millet) hanedan yerine ULUS millet var
Ülkesini vatanını bırakıp kaçan ecdadınıza dönmek iyi güzel de, o toprakları ulusal Türk toprağı olarak dünyaya kabul ettiren Atatürk'e minnet borçlu olduğunu unutmayın, anıt kabire gidip birer buket çiçek bırakın
BU ADAM ZAMANININDA OSMANLI EN ÇOK TOPRAK KAYIP ETMİŞ. ŞİMDİDE AYNISINI YAŞIYORUZ.
Bakıyorumda geçmişimize küfür etmek hala pirim yapıyor bu torunların suçu günahı ne varsayalımki dedeleri suç işledi bunlarmı sorumlu o suçlardan sev yada sevme en azından saygı duymasını ögrenki saygı duyasın
Yerli ve milli silsilesine Abdülhamit'in torunlarıyla devam ediyoruz. Anası Slav ırkına mensup, karılarınin hepsi ecnebi, paşalar Bulgar, Arnavut ama hepsi milli ve yerli. Bu torunlara gelince biri Amerikan, digeri Fransız, öteki Monaco, bir diğeri İtalyan vatandaşı ama olsun değil mi ki Abdulhamit'in bilmem kaçıncı kuşaktan torunları yerli ve milli sayılırlar. Bekir Bozdag'a haber verin kacirmasin bu milli torunları. Hem belki de Pensilvanya ya yollar onları devletin parasıyla.
madem osmanlinin torunlari madem bu ulkeyi çok seviyorlar neden hepsi ayri hiristiyan devletlerde yasiyorlar
EEEE BUNLAR BİZİM NEO OSMANLILARA BENZEMİYOR ...HİÇ BİLMİYORSANIZ EMİNE HANIMDAN DERS ALIN KARDEŞİM..ÖĞRETSİN SİZE OSMANLI TORUNLARI NASIL GİYİNİR..
Ingilterede Ispanyada Isvecte Hollandada Belcikada Danimarkada ve dahi bircok gelismis ülkede tarihlerine saygidan dolayı sembolik de olsa Kral ve Kraliçe gelenekleri devam etmekte...biz ise gecmisinizi inkar etmekteyiz..Yazik gunah..! sürekli bu ülkede bazı korkaklar tarafindan şeriat hortladı, Osmanlı yeniden canlaniyor..eyvah laiklik gidiyor Cumhuriyer yikiliyor gibi çıglıklar atılıyor..ey korkaklar..korkmayın ve Tarihinize sevmeseniz de sahip çıkın...!.
Cennet mekan Sultan 2.Abdülhamit han ı Vefatının 100.seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz Rabbim gani gani rahmet eylesin o osmanlının güçlü zamanlarında padişahlık yapmadı hainlerin dört bir yanımızı sardığı dahili ve harici düşmanlarımızın en çok olduğu bir dönemde askeri dehasıyla halifelik makamına yaraşır biçimde dinimize yapılan her saldırıya anında müdahale etti istihbarat alanında ingilizleri bile hayretlere düşürüp kendisine hayran bıraktı böyle zor bir dönemde 32 sene boyunca osmanlıyı ayakta tutmayı başarabildi 624 yıllık hanedanlığın en saygın padişanlarından biri oldu
Bunlarda kabahat yok bunları ulkeye alanda kabahat! Türkçe konuşmayı bilmeyip Türklük hakkında ders vereceksin ha? Öylemi? Yazık yazık birde Türkiye'nin yarısını istiyorlarmış sıkıyosa alsinlar hadi. Terbiyesizlik piskinlikten başka birşey değil. Neymis efendim Türkçe bilmiyormus ama beş dil biliyormus kimle konuşacakmis Türkceyi? Bu milletin aklıyla dalga gecemezsiniz defolun ulkemizden sizi de denize dokmeylim yunan tohumları sizi
padişah ve soyundan gelenlerin hiçbiri türk bayrağının dalgalandığı topraklarda dolaşmasınlar, dönsünler haremlerine
türkçeyi bilmeyenler,adlar bile türkçe olamayan bu insanlar sabah namazı nasıl kılmışlar.fatiha nasıl okumuşlar bu vatana gelmelerini hazmedemiyorum.acaba vahdettin kimin nesi idi,enver paşa kimdi.bunları iyi sorgulamak lazım.yeni osmanlıcılk,yeni türkiye demek ne demek parçalamının yeni şekli.graham fullerin kitabı ortada.
Türkiye nin sahibi biziz demelerine az kaldı.... Ben red oyu kulllanıyorum..!
Tüh tüh, o kadar hanımdan bu kadar çocuk ve torun mu gelmiş?! Bunları 7 ayrı bölgeye 7 ayrı vali ya da prens prenses yapalım... Ülkeyi yönetsinler bari:)) Hadi ordan keleşler!
Anıtkabire giden putperest buralara gidenler ziyaret ediyo..İkiyüzlülüğünüzü s....m sizin
ÇOK İYİ PADİŞAHTI DİYORLAR, O ZAMAN ATAM GİBİ NİYE OSMANLIYI KURTARAMADI
Şundan pay biçin. Çanakkale gibi bir destan yaratan bir millet, ama başındaki osmanlı padişahları bu torunları rahat yaşasın diye, osmanlıyı bile gözden çıkartan bir soy. Bununla iftihar mı etsek, yoksa utansak mı? Benim bildiğim tek şey En büyük TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Afganı geldi Bulgaristan'dan soydaş geldi Peşmerge geldi Suriyeli sığınmacılar geldi binlerce İngiliz,Alman fransız,Danimarka sınav kadar bu memlekete geldikçe Abdül Hamid Han'ın torunları mı gerdi densiz. Bu gelenlerin dedeleri yol gösterdi bizlerde ardından bu diyarlara geldi te buraları yurt edindik. Sus bari.
eğer bir çıkar menfaat olmasaydı eminim hiç biri orada olmazdı.osmanlı hanedanı diye son zamanlarda çok haber gündem oluyor.var bi bitteniği ama çıkar kokusu
reis de unutmuş bak..... bunların hepsi tezgah tezgah..... umurlarında bile değil... bu çoparlarda dava açmışlar ya.... malları için... o yüzden gelmişlerdir.... o malları alsınlar bakalım ben onlara geri almak için dava açmaz mıyım..... şabalaklar....
Şimdiye kadar kimlerin altında, kimlerin korumasındaydınız, istersenizi hilafetidverelim,ve reisin yaptırdığı Sarayı da size verelim...?
türkiyeden babaları kovulduğu için olmasın cahil.
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor

Seferihisar çalışmalara başladı

Seferihisar çalışmalara başladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Din bu milletin mayasıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Din bu milletin mayasıdır"

Nimet Koç güven tazeledi

Nimet Koç güven tazeledi

İzmir Koleji TÜBİTAK’tan 4 madalya ile döndü

İzmir Koleji TÜBİTAK’tan 4 madalya ile döndü

Şehitler için helva dağıtıldı

Şehitler için helva dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.