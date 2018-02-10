7 ülkeden 40 torun geldi... Hanedan İstanbul'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. ve Hamidiye AŞ. tarafından Sultan 2'inci Abdülhamid'in vefatının 100'üncü yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler Kapsamında Sultan 2'inci Abdülhamid'in yurt dışında yaşayan 7 farklı ülkeden 40’tan fazla torununun katılımıyla Sultanahmet Camii'nde sabah namazı kılındı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Çorba dağıtımında Hanedan ailesi üyeleri de hazır bulundu.
Camide buluşan torunlar halkın da katılımıyla Sultanahmet’ten Sultan 2'inci Abdülhamid'in türbesine kadar topluca anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Osmanlı Hanedan ailesi üyeleri ve 500’den fazla katılımcının yer aldığı heyet, türbeyi ziyaret ederekSultan 2'inci Abdülhamid'in ruhuna Kuran-ı Kerim okutup dua ederek ziyaretini tamamladı.
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