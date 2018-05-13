7 ülkeden anneler ninni söyledi

Göksu, 4 sene önce farkındalık oluşturmak için festival düzenleme kararı aldıklarını dile getirerek, "Annelere ninninin ne anlama geldiğini ve ninni söylemenin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatmamız lazım diye düşündük. Bu çerçeveden baktığımız zaman 4. kez düzenlediğimiz festivalimizde, değişik kategorilerden, yani Arap dünyasından, farklı cumhuriyetlerden ve Balkanlar'dan olmak üzere farklı dillerle de olsa aynı anlamı taşıyan ninnilerimizi buradan söylettik." ifadelerini kullandı.

Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, günümüzde annelerin çocuklarına akıllı telefonlarla ninni dinlettiklerini belirterek, bir annenin yüreğinden geçtiği haliyle çocuklarına ninni söylemesinin ise çok daha kıymetli olduğunu kaydetti.

Esenler Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile "Kadim Dünyanın Kayıp Ninnileri" sloganıyla düzenlediği festival, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da katılımıyla Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Anne ile çocuk arasındaki iletişimin, çocuğun doğduğu andan itibaren başladığına işaret eden Göksu, "Annenin yüreğinden çıkan en büyük duygu ve sevgi, çocuğunun yüreğine dokunması ve seslenmesidir. O muhabbet ve sevgi, ilelebet devam eden bir sevgidir." dedi.

Göksu, dijital çağda yaşanıldığına dikkati çekerek, "Dijitalleşme çok fazla olduğu için artık anneler çocuklarına akıllı telefonlarla ninni dinletiyorlar. Bizim arzu ettiğimiz şey ilelebet devam eden muhabbet ve sevgiyi akıllı telefonlara değil, çocuklarımızın yüreğine bırakmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "4. Uluslararası Ninni Festivali"

Festivalde İpek Açar, eşi Kayahan Açar'ın yazdığı "Annesi Onu Çok Severmiş" ve "E Bebeğim" ninnilerini seslendirdi.

Çeşitli ninnilerin okunduğu festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Fas, Tunus, Lübnan, Mısır ve Suriye'den anne sanatçılar, aynı ezgilere sahip farklı sözlerde ninniler okudu.

Etkinlikte yapılan kura çekimiyle annelere çeşitli hediyeler verildi.

Annelerin çocuklarıyla yoğun ilgi gösterdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

