VİYANA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC'in 2016'nın ikinci yarısında aldığı üretim kısıtlama kararının önemine işaret ederek, "Bu ortak eylem olmasaydı, petrol pazarı dengesiz ve belirsiz bir geleceğe doğru ilerleyecekti." dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği 7. Uluslararası OPEC Sempozyumu'na OPEC üyesi ülkelerin yanı sıra Rusya ve Hindistan gibi üye olmayan ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAE Enerji ve Sanayi Bakanı el Mazrui, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 2015 öncesinde petrol piyasalarında yaşanan sorunlara değindi ve yaklaşık 18 ay önce OPEC olağan toplantısında alınan üretim kısma kararının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Mazrui, OPEC'in 2016'nın ikinci yarısında aldığı karara üye olmayan ülkelerin de destek vermesinin küresel petrol piyasalarının yeniden canlanması ve istikrarın yakalanmasına katkı sağladığını anlattı.