VİYANA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC'in 2016'nın ikinci yarısında aldığı üretim kısıtlama kararının önemine işaret ederek, "Bu ortak eylem olmasaydı, petrol pazarı dengesiz ve belirsiz bir geleceğe doğru ilerleyecekti." dedi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği 7. Uluslararası OPEC Sempozyumu'na OPEC üyesi ülkelerin yanı sıra Rusya ve Hindistan gibi üye olmayan ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
BAE Enerji ve Sanayi Bakanı el Mazrui, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 2015 öncesinde petrol piyasalarında yaşanan sorunlara değindi ve yaklaşık 18 ay önce OPEC olağan toplantısında alınan üretim kısma kararının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.
Mazrui, OPEC'in 2016'nın ikinci yarısında aldığı karara üye olmayan ülkelerin de destek vermesinin küresel petrol piyasalarının yeniden canlanması ve istikrarın yakalanmasına katkı sağladığını anlattı.
OPEC ve üye olmayan ülkelerin oluşturduğu yeni iş birliği platformunun bütün petrol üreticileri için küresel enerji sorunlarının tartışıldığı açık bir platform olduğunu ifade eden Mazrui, "Bu ortak eylem olmasaydı, petrol pazarı dengesiz ve belirsiz bir geleceğe doğru ilerleyecekti." diye konuştu.
Mazrui, OPEC olarak petrol piyasalarında yeniden dengelenme sürecini takip etmeyi sürdürdüklerini dile getirerek, üretici ve tüketici ülkeler başta olmak üzere küresel pazarın bütün paydaşlarının kaygı ve görüşlerini değerlendirdiklerini kaydetti.
Küresel enerji güvenliğinin desteklenmesi, üretici ve tüketicilerin çıkarlarının korunması için gerekli adımların atılacağını kaydeden Mazrui, son yıllarda yaşanan üretim ve yatırım seviyelerinin göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Uzun vadeli düşünmeliyiz, gelecekte oluşacak dengesizlik dönemini görmezden gelemeyiz. Bu kıymetli değerin farkına vararak yapılan iş birliğini kurumsallaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "İstikrarın korunması için çaba sarf ediyoruz"
Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl da Avusturya'nın OPEC'e ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmaları aktardı.
Kneissl, 7. OPEC Sempozyumu'nun enerji ajandasındaki en önemli konferans olduğunun altını çizerek enerji ve petrol piyasalarına ilişkin en yeni ve önemli gelişmelerin burada konuşulduğunu söyledi.
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo da OPEC'in petrol üretimini kısıtlama kararının, küresel petrol piyasalarında istikrar ve güveni yeniden sağlayarak yatırım olanaklarının genişlemesine neden olduğunu dile getirdi.
Barkindo, küresel piyasalarda istikrar ve dengenin korunması için çaba sarf ettiklerini kaydederek, sadece üreticilerin değil, aynı zamanda tüketici ve küresel ekonomi için gerekli olan çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Küresel petrol piyasasındaki son gelişmelerin değerlendirileceği sempozyum iki gün sürecek.
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