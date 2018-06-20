HABER

7. Uluslararası OPEC Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail bin Muhammed el Mazrui: - "(Petrol üretimini kısıtlama kararı) Bu ortak eylem olmasaydı, petrol pazarı dengesiz ve belirsiz bir geleceğe doğru ilerleyecekti"

VİYANA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Sanayi Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Suhail bin Muhammed el Mazrui, OPEC'in 2016'nın ikinci yarısında aldığı üretim kısıtlama kararının önemine işaret ederek, "Bu ortak eylem olmasaydı, petrol pazarı dengesiz ve belirsiz bir geleceğe doğru ilerleyecekti." dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği 7. Uluslararası OPEC Sempozyumu'na OPEC üyesi ülkelerin yanı sıra Rusya ve Hindistan gibi üye olmayan ülkelerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAE Enerji ve Sanayi Bakanı el Mazrui, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 2015 öncesinde petrol piyasalarında yaşanan sorunlara değindi ve yaklaşık 18 ay önce OPEC olağan toplantısında alınan üretim kısma kararının ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Mazrui, OPEC'in 2016'nın ikinci yarısında aldığı karara üye olmayan ülkelerin de destek vermesinin küresel petrol piyasalarının yeniden canlanması ve istikrarın yakalanmasına katkı sağladığını anlattı.

OPEC ve üye olmayan ülkelerin oluşturduğu yeni iş birliği platformunun bütün petrol üreticileri için küresel enerji sorunlarının tartışıldığı açık bir platform olduğunu ifade eden Mazrui, "Bu ortak eylem olmasaydı, petrol pazarı dengesiz ve belirsiz bir geleceğe doğru ilerleyecekti." diye konuştu.

Mazrui, OPEC olarak petrol piyasalarında yeniden dengelenme sürecini takip etmeyi sürdürdüklerini dile getirerek, üretici ve tüketici ülkeler başta olmak üzere küresel pazarın bütün paydaşlarının kaygı ve görüşlerini değerlendirdiklerini kaydetti.

Küresel enerji güvenliğinin desteklenmesi, üretici ve tüketicilerin çıkarlarının korunması için gerekli adımların atılacağını kaydeden Mazrui, son yıllarda yaşanan üretim ve yatırım seviyelerinin göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Uzun vadeli düşünmeliyiz, gelecekte oluşacak dengesizlik dönemini görmezden gelemeyiz. Bu kıymetli değerin farkına vararak yapılan iş birliğini kurumsallaştırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstikrarın korunması için çaba sarf ediyoruz"

Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl da Avusturya'nın OPEC'e ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmaları aktardı.

Kneissl, 7. OPEC Sempozyumu'nun enerji ajandasındaki en önemli konferans olduğunun altını çizerek enerji ve petrol piyasalarına ilişkin en yeni ve önemli gelişmelerin burada konuşulduğunu söyledi.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo da OPEC'in petrol üretimini kısıtlama kararının, küresel petrol piyasalarında istikrar ve güveni yeniden sağlayarak yatırım olanaklarının genişlemesine neden olduğunu dile getirdi.

Barkindo, küresel piyasalarda istikrar ve dengenin korunması için çaba sarf ettiklerini kaydederek, sadece üreticilerin değil, aynı zamanda tüketici ve küresel ekonomi için gerekli olan çalışmaların yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Küresel petrol piyasasındaki son gelişmelerin değerlendirileceği sempozyum iki gün sürecek.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Şehit Piyade Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7. Uluslararası OPEC Sempozyumu Karin Kneissl Muhammed Sanusi Barkindo opec Suhail Mohamed Al Mazrouei

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.