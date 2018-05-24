"7 yaşındaki çocuğun uyuşturucudan hastanelik olduğu" iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, 7 yaşındaki çocuğun uyuşturucudan hastanelik olduğu iddiasına ilişkin, "Başhekimliğimizle temasa geçerek başka bir uyuşturucu madde olup olmadığını tespit etmek için idrarda uyuşturucu madde panelini istedik. Onun sonucunu bekliyoruz. Hastanın şu anda genel durumu iyi. Uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir klinik etkisi yok. Bu durumdaki hastalarımızı 48 saat müşahede altında tutuyoruz." dedi.
Samancı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, çocuğun genel durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu söyledi.
Hastaya gerekli tedavilerin yapıldığını ifade eden Samancı, "Keşan Devlet Hastanesinden bizi aradılar ve çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı ve hastanın şuur kaybının olmadığı fakat yoğun bakım ünitesinden takip edilmesi gerektiği belirtildi. Biz de hastanın ünitemize sevkini istedik. Madde temasıyla ilgili olarak hastanın bize geldiğinde şuuru açıktı. Genel durumu kötü değildi. Biz de tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırdık." ifadelerini kullandı.
Gerekli test sonuçlarının incelenmesinin ardından hastanın taburcu edileceğini belirten Samancı, şöyle konuştu:
"Hastanın 24 saat süren izlenim süresinde patolojik herhangi bir bulguya rastlamadık. İlk geldiği sırada kalbinde iletiyle ilgili bir sorun tespit ettik. Ancak hastanın daha önceden kalp operasyonu geçirdiğini ve bu kalp sorununun doğumsal bir hastalık olduğunu fakat daha sonra düzeltildiğini öğrendik. Başhekimliğimizle temasa geçerek başka bir uyuşturucu madde olup olmadığını tespit etmek için idrarda uyuşturucu madde panelini istedik. Onun sonucunu bekliyoruz. Hastanın şu anda genel durumu iyi. Uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir klinik etkisi yok. Bu durumdaki hastalarımızı 48 saat müşahede altında tutuyoruz. İdrarda uyuşturucu madde panelinin sonucunu da altıktan sonra tekrar değerlendireceğiz."
Annesi, çocuğuna birisi tarafından uyuşturucu madde verildiği şüphesini taşıdığını söyledi. Eşinin cezaevinde olduğunu ifade eden anne, "Çocuğum hafif zihinsel özürlü. Oğlum bakkala gidip gelince halinde bir terslik vardı. Hemen ambulans çağırdım. Yazık günah değil mi kaç kişi öldü bu uyuşturucudan." ifadesini kullandı.
Anne, uyuşturucuyla ilgili önlem alınmasını istedi.
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