"7 yaşındaki çocuğun uyuşturucudan hastanelik olduğu" iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, 7 yaşındaki çocuğun uyuşturucudan hastanelik olduğu iddiasına ilişkin, "Başhekimliğimizle temasa geçerek başka bir uyuşturucu madde olup olmadığını tespit etmek için idrarda uyuşturucu madde panelini istedik. Onun sonucunu bekliyoruz. Hastanın şu anda genel durumu iyi. Uyuşturucu madde ile ilgili herhangi bir klinik etkisi yok. Bu durumdaki hastalarımızı 48 saat müşahede altında tutuyoruz." dedi.

Samancı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, çocuğun genel durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulduğu söyledi.

Hastaya gerekli tedavilerin yapıldığını ifade eden Samancı, "Keşan Devlet Hastanesinden bizi aradılar ve çocuğa ilk müdahalenin yapıldığı ve hastanın şuur kaybının olmadığı fakat yoğun bakım ünitesinden takip edilmesi gerektiği belirtildi. Biz de hastanın ünitemize sevkini istedik. Madde temasıyla ilgili olarak hastanın bize geldiğinde şuuru açıktı. Genel durumu kötü değildi. Biz de tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırdık." ifadelerini kullandı.