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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında dış cephe tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Aynı yerde 26 Eylül 2011'de bina inşa edilirken yangın çıkmış ve kullanılan dış cephe malzemesinin alev alması büyük eleştiriye uğramıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangında dış cephe tartışması

Bugün alevler içinde kalan Gaziosmanpaşa 'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Eylül 2001 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı. O zaman çıkan haberlerde dış cephenin yanması büyük eleştiriye uğramıştı. Hatta 'Böylesine yanıcı bir maddenin kaplama olarak kullanılması akla tek soru getirdi... Hastane hizmet vermeye başlasıydı ne olacaktı?' denilmişti.

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Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dış cephe kaplamaları ne kadar güvenli tartışılmalıyangı bir anda büyüyor birde cam kaplamalar var depremde ne olur merak ediyorum
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