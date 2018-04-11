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7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Yedi Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.Başiskele Belediyesi tarafından 5 incisi düzenlenen Yedi Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sona erdi.

7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Yedi Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.
Başiskele Belediyesi tarafından 5 incisi düzenlenen Yedi Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sona erdi. Yarışmaya toplam 121 kişi 761 adet fotoğrafla başvurdu. Her katılımcının en fazla 7 eserle katılabildiği yarışmada “En iyi Haber” kategorisiyle gazetecilerden de fotoğraflar alındı. 30 Mart 2018 mesai bitimine kadar alınan başvurular sonunda jüri üyeleri 09 Nisan’da Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bir araya gelerek değerlendirmelerini sonuçlandırdı.
121 kişi ve 761 adet fotoğraf arasından kazananları seçen kurulda Kocaeli Fotoğrafçılar ve Benzerleri Eski Dernek Başkanı İbrahim Şahin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Fotoğraf Sanatçıları Ömer Akbaş, Dr. Fahri Yılmaz ve Erhan Saraloğlu ile Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Çelikiz ve Başiskele Kent Konseyi Başkanı Fahri Uslu yer aldı.
Yarışmada “Balıkçı Sandalı” fotoğrafı ile Hasan Zer 1. olurken, “Başiskele’ye Bakıyorum” fotoğrafı ile İlhan Kılınç 2., “Sis” adlı fotoğrafı ile Berna İkiz 3. oldu. Jüri özel ödülüne ise “Kız Kulesi” fotoğrafı ile Arda Adnan Kalkan layık görüldü. En iyi haber ödülünü ise “Menekşe Yaylası” adlı fotoğrafı ile Süleyman Kök aldı. Bunun yanı sıra sergilemeye layık görülen 50 fotoğraf sahibi de ödül kazandı.

7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

7 Yıldızlı Kent Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

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