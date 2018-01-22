"70 sorunun tamamını sınavda gördüm"

M.M, 2007'de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını, örgüt mensuplarının Konya'ya gittiğinde kendisini karşıladığını, maddi durumu iyi olmadığı için önerdikleri yurtlarda kaldığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, sanıkların ByLock tetkikiyle ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine yazılan müzekkereye yanıt geldiğini, ByLock HTS analiz raporlarının sanık ve avukatlarına gönderileceğini, raporlara ilişkin savunma için iki gün süre verileceğini belirtti.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

- "Yemin ettiriliyor"

Tanık M.M, mahkeme başkanının, "Evlerde adli yargı sınavlarına hazırlandırıyorlarmış. Tedbirler uygulanıyormuş, yemin verdiriliyormuş. Bunlara ilişkin neler söyleyeceksin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Günlük en az 10 saat çalıştırıyorlar. Mezun olacak şahıslarla bulundukları ilde mezun görüşmesi yapılıyordu. Yapmak istedikleri işler soruluyor. Sizi yönlendiriyorlardı. Mezun olduktan sonra bir kişi Ankara'dan sizinle irtibata geçiyor. Ankara'ya geldiğimizde ev temin ediliyor. Tanıyorsunuz ya da tanımıyorsunuz, grup halinde çalışılıyor. 'Dışarıda kendinizi stajyer avukat olarak tanıtın.' ya da 'Ankesörlü telefonla konuşun.' derlerdi. Ders çalışmaya başlıyorsunuz. Sınav yaklaşıyor, son dönemlerde tanımadığınız biri geliyor.

Önünüze fotokopi konuluyor. Çözmeniz isteniyor. Sınavla ilgili olduğunu söylüyor. Sınava yönlendiriliyorsunuz. Geleceğe dönük tayinleri bu kişiler yapıyor. Size yemin ettiriliyor, fotokopi öncesinde ya da sonrasında."

- "Bu iş buraya geldikten sonra dönüşü yok"