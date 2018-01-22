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"70 sorunun tamamını sınavda gördüm"

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- İzmir'de, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi - Tanık M.M: - "Ders çalışma sürelerinin sonunda bir şahıs gelirdi, elinde resmi çanta vardı. Fotokopiye bakmamı istedi. 70 adet soru vardı. Bu soruların tamamını (askeri hakimlik) sınavda gördüm"

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanıkların ByLock tetkikiyle ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine yazılan müzekkereye yanıt geldiğini, ByLock HTS analiz raporlarının sanık ve avukatlarına gönderileceğini, raporlara ilişkin savunma için iki gün süre verileceğini belirtti.

Tanık M.M, tutuklu yargılanan eski askeri hakim Mesut Kayıntu'yla ilgili görgü ve bilgisine ilişkin verdiği ifadede sanıkla FETÖ evlerinde tanıştığını belirterek, yapıya ilişkin bildiklerini anlattı.

M.M, 2007'de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını, örgüt mensuplarının Konya'ya gittiğinde kendisini karşıladığını, maddi durumu iyi olmadığı için önerdikleri yurtlarda kaldığını söyledi.

- "Yemin ettiriliyor"

Tanık M.M, mahkeme başkanının, "Evlerde adli yargı sınavlarına hazırlandırıyorlarmış. Tedbirler uygulanıyormuş, yemin verdiriliyormuş. Bunlara ilişkin neler söyleyeceksin?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Günlük en az 10 saat çalıştırıyorlar. Mezun olacak şahıslarla bulundukları ilde mezun görüşmesi yapılıyordu. Yapmak istedikleri işler soruluyor. Sizi yönlendiriyorlardı. Mezun olduktan sonra bir kişi Ankara'dan sizinle irtibata geçiyor. Ankara'ya geldiğimizde ev temin ediliyor. Tanıyorsunuz ya da tanımıyorsunuz, grup halinde çalışılıyor. 'Dışarıda kendinizi stajyer avukat olarak tanıtın.' ya da 'Ankesörlü telefonla konuşun.' derlerdi. Ders çalışmaya başlıyorsunuz. Sınav yaklaşıyor, son dönemlerde tanımadığınız biri geliyor.

Önünüze fotokopi konuluyor. Çözmeniz isteniyor. Sınavla ilgili olduğunu söylüyor. Sınava yönlendiriliyorsunuz. Geleceğe dönük tayinleri bu kişiler yapıyor. Size yemin ettiriliyor, fotokopi öncesinde ya da sonrasında."

- "Bu iş buraya geldikten sonra dönüşü yok"

Mahkeme başkanının, "Sınav sorularının verilmesi durumuyla karşılaştın mı?" sorusuna tanık, "Ders çalışma sürelerinin sonunda bir şahıs gelirdi, elinde resmi çanta vardı. Fotokopiye bakmamı istedi. 70 adet soru vardı. Bu soruların tamamını sınavda gördüm. Askeri yargı alanını düşünmediğimi söyledim. 'Bu iş buraya geldikten sonra dönüşü yok.' denildi. Bu aşamada zorlamanın başladığını görüyorsun. 'Sonuçlarına katlanırsın.' denildi. 70 soru sınavda çıktı. Mülakata 39 kişi girdik. Sadece beni elediler. 38'inin tamamı kazandı. İtirazın sonucu mudur, bilmiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, sanıklar ve avukatlarına ByLock HTS analiz raporlarına ilişkin savunma için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 24 Ocak Çarşamba gününe erteledi.

(AA)

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