70 ülkeden 7 bin sporcu Belgrad'da koştu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Belgrad Maratonu 70 ülkeden 7 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.
Aziz Marko Kilisesi önünden başlayan yaklaşık 42 kilometrelik Belgrad Maratonu kapsamında, 21 kilometre yarı maraton ve 20 bin kişinin katıldığı 5 kilometrelik "Memnuniyet Koşusu" da düzenlendi.
31. Belgrad Maratonu'nda kadınlarda Sırp atlet Nora Trklja 3 saat 8 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde ise Sırp atlet Kristijan Stosic 2 saat 45 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturan maratonda yaklaşık 70 ülkeden 7 bin sporcu yarıştı. 400 engelli vatandaşın da katıldığı maratonun bu yılki teması kanserle mücadele oldu.
Maraton kapsamında Belgrad Filarmoni Orkestrası katılımcılara konser verdi.
İlk Belgrad Maratonu 1988'de gerçekleştirilmişti.
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