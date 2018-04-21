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70 ülkeden 7 bin sporcu Belgrad'da koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Belgrad Maratonu 70 ülkeden 7 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Belgrad Maratonu 70 ülkeden 7 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Aziz Marko Kilisesi önünden başlayan yaklaşık 42 kilometrelik Belgrad Maratonu kapsamında, 21 kilometre yarı maraton ve 20 bin kişinin katıldığı 5 kilometrelik "Memnuniyet Koşusu" da düzenlendi.

31. Belgrad Maratonu'nda kadınlarda Sırp atlet Nora Trklja 3 saat 8 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Erkeklerde ise Sırp atlet Kristijan Stosic 2 saat 45 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturan maratonda yaklaşık 70 ülkeden 7 bin sporcu yarıştı. 400 engelli vatandaşın da katıldığı maratonun bu yılki teması kanserle mücadele oldu.

Maraton kapsamında Belgrad Filarmoni Orkestrası katılımcılara konser verdi.

İlk Belgrad Maratonu 1988'de gerçekleştirilmişti.

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31.Belgrad Maratonu belgrad maratonu koşu sırbistan

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