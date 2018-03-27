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70 yaşındaki kadın pazarcılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 70 yaşındaki Emine Altınkaya, kendi ürettiği organik ürünleri satarak geçimini sağlıyor.Tamamen kendi yetiştirdiği ve hazırladığı ürünleri sattığını belirten Altınkaya, ’’10 yıldır pazarcılık yapıyorum.

70 yaşındaki kadın pazarcılık yapıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 70 yaşındaki Emine Altınkaya, kendi ürettiği organik ürünleri satarak geçimini sağlıyor.
Tamamen kendi yetiştirdiği ve hazırladığı ürünleri sattığını belirten Altınkaya, ’’10 yıldır pazarcılık yapıyorum. İlk başladığım dönemde zorlandım. Ancak Şaphane pazarında kadın pazarcı esnafı çok. Birbirimizle dayanışma içerisindeyiz. Yöresel lezzetleri Şaphane pazarına getirip bölge halkının hizmetine sunuyoruz. Ev yapımı salça, tamamen kendi üretimim olan organik ıspanak, doğallığı bozulmasın diye saman içerisinde sakladığım elmalar, şifa kaynağı olan kuruttuğum erikleri, tarhana ve kendi yaptığım bulguru satıp ekmek parası kazanıyorum. Rabbim bereketini veriyor. Çok şükür sattığım ürünlerin parası bana yetiyor’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

70 yaşındaki kadın pazarcılık yapıyor

70 yaşındaki kadın pazarcılık yapıyor

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