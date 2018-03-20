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70 yaşındaki sanığa "cinsel istismar"dan 37 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşinin yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, eşinin yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 70 yaşındaki sanığa 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hikmet P. (70) ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından savunma yapan sanık, sağlık sorunları olduğunu ileri sürerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın sanığa, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 37 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık Hikmet P, mağdurun şikayeti üzerine 2016'da tehdit yoluyla cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanmıştı. Sanığın küçük yaştaki akrabasına 5 yıl boyunca tacizde bulunduğu ifade edilmişti.

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