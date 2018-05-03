700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konak ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el Haddavi ile örgüt elebaşıları Münzir El Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.
Haddavi ile 3 zanlının emniyetteki ifadelerinde DEAŞ'ın üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri, Haddavi'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığını söylediği öğrenildi.
İstihbarat raporlarındaki tespitlerin de 4 zanlının terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren sorumlular olduğu bilgisiyle örtüştüğü belirtildi.
Zanlılardan Muhammed ve Ömer Matar'ın aynı aşiret mensubu akrabalar oldukları kaydedildi.
OPERASYON
Polis ve MİT'in ortak çalışmasıyla İzmir'de 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri Kasır el Haddavi ile örgütün 3 elebaşı gözaltına alınmıştı.
Terör örgütü elebaşılarının, göçmenlerin arasına karıştıkları ve yurt dışına kaçmak için uygun zamanı bekledikleri tespit edilmişti.
Suriye'nin Şaidat kasabasında 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumlularından olduğu iddia edilen sözde emirin, DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en üst düzeydeki sorumlularından olduğu belirtilmişti.
Kasır el Haddavi'nin, örgüt elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin en yakınındakilerden, infaz videoları yayımlayan ve ölmesi durumunda yerine geçirilmesi planlanan Saddam Cemal'in yakın akrabası olduğu belirlenmişti.
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