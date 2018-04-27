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700 kişinin katili DEAŞ emiri İzmir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'de 700 kişiyi katlettiği iddia edilen K.E.H. yakalandı.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 kişi yakalandı.

DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki komutanlarından olan K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin terör örgütünün Suriye'nin Deyrizzor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017'de 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de kafa keserek sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal'in akrabası olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M. de İzmir'de yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir DEAŞ Suriye

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu nasıl iş ya ! Adam yakalanmış.700 kişinin katili adam İzmir'e elini kolunu sallayarak nasıl geliyor bunu sorgulamayacağız mı ?
sonra isidliler diyince kiziyorlar
700 kişinin katili İzmire gelip gezebiliyorsa biz bitmişiz zaten
UMARIM KARAKOLDAN BIRAKMAZLAR.
ONU KUZEY KORE BAŞKANINA TESLİM EDİN O HAKKINI VERECEKTİR
Hiç Allah korkun yok değil mi?Hem burada hem ahirette,Allahın gazabı hep üzerinde olur inşallah.
elini kolunu salla gir türkiyeye ne kadar kolay
Işid ın Nusra nın bütün cellatları ülkemizde. Niye acaba? Bu katili Esad a teslim edin. Katliamları orada yaptı. Orada yargılanmalı
İdam var mı peki? Yok...
Adam 700 kisiyi öldüruyor, elini kolunu sallayarak Izmir'e geliyor. Cani istese izmir'i de kana bulayabilirdi. Yani bizim yasayip yasamamamiz, bir katilin insiyatifinde demektir, devletin guvencesinde degil!
BU DAEŞ DENEN SAKALLI PAPAZLAR, NEDEN FİLİSTİN'DEN, İSRAİL' E SALDIRMADILAR. CİHAT DİYORLAR YA, ESAS CİHAD ORADA GEREKLİ. O ZAMAN BU SAKALLILAR KİMİN UŞAĞI OLDUĞU BELLİ. NAMUSSUZLAR.
Elini sallayanı içeri alırsan, gelir gezer tabii. Konteynır kentlerde bakabildiğin kadarına bakabilseydiniz. Ne işi var bunların milletimizin arasında; sabıka veya sicil kaydımı var ? Sapık mı, katil mi çoğu kim bilir. Dünyanın en berbat ve laçka siyasetiyle, milyonlarca boş insan doldu ülkeye..
YOLGEÇEN HANINA DÖNEN SINIRLARIMIZDAN GİREN DAHA KAÇ TERÖR ÖRGÜTÜ KOMUTANI VE MENSUBU VAR ÜLKEMİZDE BİLEN VAR MI? ARTIK APARTMANLARIMIZA YERLEŞTİ BUNLAR. GÖSTERMELİK YASA İLE GÜNÜBİRLİK VE EŞYALI KİRAYA VERİLEN EV SAHİPLERİNDEN BİLDİRİM İSTENDİ AMA SEN YAKALAMAKTAN KORKUYORSAN ADAM NASIL İHBAR ETSİN? ÜSTELİK KİRA GELİRİNDEN VERGİ İSTEYECEKSİN. BU BİLDİRİMİ YAPANLAR GELİR VERGİSİNDEN MUAF DE BAK KAÇ TERÖRİST YAKAYI ELE VERİYOR.
deas ise serbest bırakırlar, onlar bi grup asi, Davutoğlu nun deyimiyle
İZMİRDE NE GEZİYOR BU ÇAKAL SOYU....
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